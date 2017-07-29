Депутат Госдумы: Россия готова к любому сотрудничеству с США

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Россия готова к любому сотрудничеству с США, но санкции, которые были приняты в Вашингтоне, очень серьезные, заявил РИА Новости зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа.

В четверг сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3). Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право наложить на него вето. Для преодоления вето конгрессу необходимо две трети голосов в каждой палате, что, исходя из результатов прошедших голосований, весьма вероятно. В пятницу в Белом доме сообщили, что президент Дональд Трамп подпишет этот законопроект.

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон в субботу заявил, что надеется на сохранение сотрудничества с РФ по главным мировым вопросам.

"Мы готовы на любое сотрудничество, (но) эти санкции, которые были в виде закона, уже будут независимо от Трампа, от его администрации, от (возможного) смягчения, это очень серьезные санкции, которые сейчас американцы принимают", — сказал Чепа РИА Новости.

"Даже если Трамп не подпишет этот закон.., для того чтобы наложить вето, нужно иметь большинство (в конгрессе — ред.), а его нет", — пояснил депутат.

Помимо того, что законопроект предполагает дополнительные ограничительные меры против российского экономического сектора, он фактически лишает президента США возможности отменять новые или уже действующие санкции без соответствующего одобрения конгресса. Таким образом, это значительно ограничивает свободу действий президента США во внешней политике.