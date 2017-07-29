Рогозин пообещал адресные санкции за запрет полета через Румынию

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Рогозин заявил, что Россия выяснит, кто стоял за решением запретить пролет самолета с ним через Румынию.

"Мы точно установим, кто стоял за этими решениями в Кишиневе, Бухаресте, Брюсселе… Наши санкции будут выверенными и очень адресными", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

Накануне румынские власти не дали пересечь свое воздушное пространство рейсу авиакомпании S7, которым 165 человек летели из Москвы в Кишинев. На борту находилась и российская делегация во главе с Рогозиным, направлявшаяся в Приднестровье.

Самолет был вынужден развернуться на границе Румынии и Венгрии, а затем сел в Минске. После этого Рогозин вернулся в Москву.

Поводом для отказа в пролете румынские власти назвали присутствие на борту "санкционной персоны". Москва заявила Бухаресту протест и потребовала объяснений.