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Политика

Депутат Нилов предложил перестать пускать в Россию все румынские самолеты

00:1929.07.2017
09641
© РИА Новости / Владимир ФедоренкоПерейти в фотобанкЧлен комитета ГД по транспорту Олег Нилов. Архивное фотоЧлен комитета ГД по транспорту Олег Нилов. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Федоренко
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МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Заместитель руководителя думской фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов предложил разворачивать все румынские самолеты, направляющиеся в Россию, пока румынский посол не придет в МИД для объяснений по инциденту с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным; депутат ГД от партии "Родина" Алексей Журавлев также считает, что Россия должна применить "зеркальные меры".

Аэропорт Кишинева. Архивное фото
© Фото : Sputnik Moldova/Мирослав Ротарь
Пассажиры рейса S7, которым летел Рогозин, прилетели из Минска в Кишинев
В пятницу румынские власти под предлогом "санкционной персоны" на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей. Самолет, на котором российская делегация во главе с вице-премьером, спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Дмитрием Рогозиным направлялась в Молдавию, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск.

Статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявлял, что Россия сначала хочет услышать разъяснения румынской стороны по поводу запрета на пролет самолета с Рогозиным на борту, прежде чем поднимать тему возможных ответных шагов.

Заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Рогозин. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Рогозин сочинил стихотворение о чиновниках, не пустивших его в Молдавию
Нилов заявил, что случай с Рогозиным, которому изначально в Кишиневе пытались отказать в прилете, "в очередной раз доказал, что молдавское правительство является марионетками в руках Румынии".

"Именно поэтому ответные меры необходимо принимать в отношении именно этой (последней) страны. Начать надо с того, чтобы вызвать румынского посла в МИД РФ с целью дачи разъяснений и разбора ситуации с целью удовлетворения российской стороны. Пока этого не будет сделано, все авиалайнеры, направляющиеся из Румынии в нашу страну, необходимо разворачивать по примеру того, как это было сделано с российским самолетом", — сказал депутат журналистам.

Журавлев, летевший в составе российской делегации во главе с Рогозиным в Молдавию, также считает, что в ответ должна последовать реакция МИД РФ, а также предлагает применить "зеркальные меры".

Дмитрий Рогозин и Григорий Карасин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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Карасин назвал грубым антироссийским жестом ситуацию с самолетом Рогозина
"Я уверен и убежден, что нам необходимо действовать так же, мы будем настаивать и в Государственной Думе, чтобы правительство делало именно такие вещи. Я уверен, что МИД наш среагирует и Госдума", — сказал Журавлев РИА Новости.

Парламентарий пояснил, что предлагал Госдуме и считает в этой связи нормой, а "не разрывом дипломатических связей" высылку посла. "Я предложил высылку посла. Во-вторых, Румыния, это тоже страна, которая не оторвана от всего — у нас тоже есть союзники. Они что, тоже хотят, чтобы мы всем чиновникам и приближенным к власти людям запрещали летать через все страны, которые с нами имеют определенные отношения, это тоже абсолютно реально сделать", — отметил Журавлев.

Здание МИД РФ. Архивное фото
© РИА Новости / Владимир Песня
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РФ выразила Румынии протест из-за запрета на пролет самолета с Рогозиным
Депутат напомнил, что также через Россию проходит "достаточно большой транзит самолетов". "У нас есть методы борьбы с подобными действиями. Вот, сейчас они не пустили нашу делегацию, абсолютно законно и легитимно летящую в Молдову на переговоры с президентом, абсолютно нарушая нормы — это же прецедент, но мы будем действовать так же", — сказал Журавлев.

При этом парламентарий считает эффективной мерой выход России из всех договоров по ядерным вооружениям. "Они все боятся только одного — они все боятся реальной силы и угрозы. Нам необходимо выйти вообще из всех договоров по ядерным вооружениям, вообще из всех… И тогда они начнут что-то понимать хотя бы", — подытожил депутат.

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