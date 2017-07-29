Депутат Нилов предложил перестать пускать в Россию все румынские самолеты

МОСКВА, 29 июл — РИА Новости. Заместитель руководителя думской фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов предложил разворачивать все румынские самолеты, направляющиеся в Россию, пока румынский посол не придет в МИД для объяснений по инциденту с вице-премьером РФ Дмитрием Рогозиным; депутат ГД от партии "Родина" Алексей Журавлев также считает, что Россия должна применить "зеркальные меры".
Статс-секретарь, замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявлял, что Россия сначала хочет услышать разъяснения румынской стороны по поводу запрета на пролет самолета с Рогозиным на борту, прежде чем поднимать тему возможных ответных шагов.
"Именно поэтому ответные меры необходимо принимать в отношении именно этой (последней) страны. Начать надо с того, чтобы вызвать румынского посла в МИД РФ с целью дачи разъяснений и разбора ситуации с целью удовлетворения российской стороны. Пока этого не будет сделано, все авиалайнеры, направляющиеся из Румынии в нашу страну, необходимо разворачивать по примеру того, как это было сделано с российским самолетом", — сказал депутат журналистам.
Журавлев, летевший в составе российской делегации во главе с Рогозиным в Молдавию, также считает, что в ответ должна последовать реакция МИД РФ, а также предлагает применить "зеркальные меры".
Парламентарий пояснил, что предлагал Госдуме и считает в этой связи нормой, а "не разрывом дипломатических связей" высылку посла. "Я предложил высылку посла. Во-вторых, Румыния, это тоже страна, которая не оторвана от всего — у нас тоже есть союзники. Они что, тоже хотят, чтобы мы всем чиновникам и приближенным к власти людям запрещали летать через все страны, которые с нами имеют определенные отношения, это тоже абсолютно реально сделать", — отметил Журавлев.
При этом парламентарий считает эффективной мерой выход России из всех договоров по ядерным вооружениям. "Они все боятся только одного — они все боятся реальной силы и угрозы. Нам необходимо выйти вообще из всех договоров по ядерным вооружениям, вообще из всех… И тогда они начнут что-то понимать хотя бы", — подытожил депутат.