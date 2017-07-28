Лавров обсудил с Тиллерсоном ответ России в отношении дипсобственности США

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров обсудил с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном ответные шаги Москвы в отношении дипломатической собственности Соединенных Штатов в России, сообщает в пятницу МИД РФ.

Как информирует ведомство, Лавров подчеркнул, что решение уравнять количество сотрудников американских и российских дипломатических представительств, а также закрыть доступ на два объекта посольства США вызвано целой серией враждебных шагов Вашингтона. "Такие действия включали незаконные санкции против России, клеветнические обвинения в ее адрес, массовую высылку дипломатов и экспроприацию нашей дипломатической собственности", — сказано в сообщении.

При этом Лавров акцентировал внимание американской стороны на том, что Россия делала все возможное, чтобы выправить отношения, "в ответ на американские провокации вела себя сдержанно".

Помимо сокращения сотрудников дипмиссий США, РФ с 1 августа приостанавливает использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и посольской дачи в Серебряном бору. Соответствующие ноты были вручены главе американской дипмиссии Джону Теффту. Данные меры стали ответом на антироссийскую политику и разрабатываемые новые антироссийские санкции со стороны США. Посол США в свою очередь заявил, что "глубоко сожалеет" в связи с предпринятыми Москвой мерами.

В четверг сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3). Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право вето.

В конце прошлого года, после того как США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов в США, а также закрыли доступ к так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, министерство иностранных дел РФ предлагало президенту РФ, помимо высылки аналогичного числа американских дипломатов, запретить американцам пользоваться их дачей в Серебряном бору в Москве и складом на улице Дорожная. Тогда президент России Владимир Путин заявил, что, оставляя за собой право на ответные меры, дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений Москва будет выстраивать, исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Трампа.