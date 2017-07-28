Сокращение штатов: Россия предложила США уравновесить число дипломатов

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. В Москве не стали дожидаться подписания законопроекта о новых антироссийских санкциях президентом США Дональдом Трампом и решили на основе взаимности уравновесить число американских дипломатов в РФ с числом российских дипломатов в США. Кроме того, американцы будут вынуждены сократить персонал сотрудников своих дипмиссий в РФ до 455 человек и перестать пользоваться посольским складом и дачей в Москве.

Как Россия должна ответить, если США все-таки введут новые санкции? Зеркальными мерами против американского бизнеса

Ограничиться индивидуальными санкциями

Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов

Никак, зачем еще больше обострять отношения Результаты 31.5% Зеркальными мерами против американского бизнеса

2.1% Ограничиться индивидуальными санкциями

62.2% Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов

4.2% Никак, зачем еще больше обострять отношения Все опросы Голосовать

Сокращение штатов

При этом российские сенаторы и парламентарии не исключают новых мер в ответ на американские санкции. Пока не известно, сколько дипломатов покинет РФ, по данным источника РИА Новости, США предстоит сократить порядка 200-300 сотрудников. Посол США в РФ выразил глубокое разочарование ответными мерами РФ в отношении американских дипломатов. Опрошенные РИА Новости эксперты прогнозируют сложности в работе американских компаний и СМИ в РФ.

Спустя семь месяцев после высылки из США 35 российских дипломатов, Москва решила восстановить нарушенный паритет. Российское внешнеполитическое ведомство в пятницу призвало США до 1 сентября привести количество дипломатов и техсостава диппредставительств в соответствие с числом сотрудников российских диппредставительств в США. Это означает, что общее количество персонала, занятого в американских дипломатических и консульских учреждениях в Российской Федерации, сокращается до 455 человек. Также РФ приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

Как пояснили в МИД РФ, данные меры стали ответом на антироссийскую политику и разрабатываемые новые антироссийские санкции со стороны США. При этом Москва в ответ на санкции США оставляет за собой право в порядке взаимности принять меры, которые могут затронуть американские интересы.

В Москве уверены, что законопроект о санкциях против РФ преследует цель создать недобросовестные конкурентные преимущества для США в глобальной экономике.

В четверг сенат США принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419 – "за" и 3 – "против"). Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право наложить на него вето.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, в РФ не стали дожидаться подписи президента США Дональда Трампа под законом об ужесточении санкций против РФ, поскольку считают одобренный сенатом США вариант санкционного законопроекта почти окончательным, а заявления Белого дома "сути дела не меняют".

Кто ж их считает?

Пока не известно, сколько точно дипломатов покинет РФ. По данным источника РИА Новости, США предстоит сократить порядка 200-300 сотрудников своих дипмиссий.

Как указал источник агентства, в настоящее время в дипломатических миссиях США в РФ числятся порядка 600-700 сотрудников.

Как заявил РИА Новости первый зампред комета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров, предстоящее сокращение численности дипработников окажется для США "очень болезненным".

"По их численности точно не скажу, но они значительно превышали число наших дипработников в США, так что сокращение будет для них очень болезненным", — сказал он.

По его словам, в настоящее время в США работают около 450 российских дипломатов и сотрудников диппредставительств, поэтому после сокращения будет "установлен паритет".

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила надежду, что Госдеп США сам озвучит число сотрудников, работающих в РФ.

В свою очередь посол США в РФ Джон Теффт глубоко разочарован решением Москвы в связи с ответными мерами российской стороны в адрес американского дипперсонала и дипсобственности, говорится в заявлении главы пресс-службы дипмиссии Марии Олсон, поступившем в распоряжение РИА Новости.

"Мы получили официальное уведомление от российского правительства (о мерах в отношении американских дипломатов и дипсобственности — ред.). Посол США в России Джон Теффт выразил глубокое разочарование и категорическое возражение. Мы передали данное извещение в Вашингтон для рассмотрения", — сказала Олсон.

Высылкой дипломатов дело не ограничится



Напомним, в конце прошлого года, после того как США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов в США, а также закрыли доступ к так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, министерство иностранных дел РФ предлагало президенту РФ, помимо высылки аналогичного числа американских дипломатов, запретить американцам пользоваться их дачей в Серебряном бору в Москве и складом на улице Дорожная. Тогда президент России Владимир Путин заявил, что, оставляя за собой право на ответные меры, дальнейшие шаги по восстановлению российско-американских отношений Москва будет выстраивать, исходя из политики, которую будет проводить администрация президента Трампа.

Сокращение числа сотрудников дипмиссий США в РФ и приостановка использования дачи в Серебряном бору — лишь первые шаги в ответ на ситуацию с принятием конгрессом и сенатом США закона об антироссийских санкциях и ситуацию с российской дипсобственностью, уверен первый зампред комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Это только первые шаги, без всякого сомнения, будут приняты и другие", — сказал сенатор РИА Новости

По его словам, в дальнейшем может быть принят целый комплекс политических мер, в том числе запрет на въезд в РФ проголосовавших за принятие закона о санкциях против России членов конгресса и сената США.

"В этом комплексе (мер) могут быть достаточно неожиданные вещи", — заявил Клинцевич.

Как заявил, в свою очередь, замглавы МИД РФ Сергей Рябков, Россия не исключает никаких шагов, чтобы привести США в чувство.

"Мы не исключаем для себя никаких шагов для того, чтобы, скажем так, привести в чувство зарвавшихся русофобов, которые сейчас задают тон на Капитолийском холме, прежде всего, и диктуют подобного рода решения", — сказал Рябков журналистам. Он отметил, что Россия рассмотрит "набор инструментов", для того чтобы отреагировать на происходящее.

"В зависимости от того, как США отреагируют на сегодняшние наши меры, на то, что было объявлено сегодня, мы будем смотреть, что можно предпринять, следует ли это делать, в каких областях и так далее. То есть "tool box", по-английски — набор инструментов в коробке, который у нас имеется, для того чтобы как-то отреагировать на происходящее, он не сводится только к ограничению количества персонала, работающего в американских учреждениях в России, и к ограничению американского доступа на дачи в Серебряном бору и на склад на Дорожной улице", — пояснил Рябков.

Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев заявил, что Россия и впредь должна отвечать на основе принципа взаимности на санкционную политику США. Комментируя решение российских властей по отношению к дипмиссии США, сенатор отметил "готовность к зеркальной реакции на любые встречные шаги американцев по дипломатам и недвижимости, а также в порядке взаимности и к другим мерам, которые могут затронуть интересы США".

"Давно пора. Россия ведет себя достойно, как и подобает ответственной мировой державе. С учетом того, что пресловутый санкционный законопроект пока не вступил в силу, а ситуация развивается, так должно быть и впредь", — написал Косачев в Facebook.

Он подчеркнул, что США ведут себя недостойно и мелко, "как хулиганы, пока рядом нет способного дать сдачи или хотя бы призвать к порядку".

Робкие надежды на сотрудничество

Надежда на сотрудничество РФ и США по борьбе с терроризмом после одобрения сенатом санкционного законопроекта остается, Россия будет "выгрызать по крупицам" здравый смысл, заявил глава международного комитета Госдумы Леонид Слуцкий. Слуцкий сказал, что ответные меры российского МИД на санкции США повлияют на российско-американские отношения, хотя они и так уже достаточно испорчены.

"На отношения с политикумом, возможно, и повлияет, но они и так уже, эти отношения, достаточно испорчены. К сожалению, антироссийский маховик, раскрученный администрацией Обамы, не остановлен, как это обещал Трамп в ходе предвыборной кампании. Наоборот, этот маховик набирает обороты в том же деструктивном направлении", — сказал Слуцкий в эфире "Россия 24".

"Исходя из этого, мы, конечно, оставляем надежду на здравый смысл, в частности, на сотрудничество с США в противостоянии международному терроризму, хотя наши цели в той же Сирии, очевидно, расходятся. Тем не менее мы будем по крупицам выгрызать здравый смысл, где это возможно. И будем надеяться на то, что на этом неразумные, неадекватные, ничем не обоснованные антироссийские шаги Вашингтона прекратятся", — добавил он.

Ваш браузер не поддерживает данный формат видео. Вконтакте Facebook Одноклассники Twitter Whatsapp Viber Telegram скачать видео скопировать ссылку получить код © Ruptly В какой-то момент нам придется отвечать - Путин об антироссийских санкциях

Сложности для американских компаний

Декан факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики (НИУ ВШЭ), почетный председатель президиума Совета по внешней и оборонной политике (СВОП) Сергей Караганов прогнозирует сложности в работе американских компаний и СМИ в РФ.

"Думаю, что такие действия по сокращению числа дипломатов должны были действовать автоматически, но их отложили в надежде на улучшение отношений с США, которых не произошло", — заявил Караганов РИА Новости, комментируя заявление МИД РФ в связи с американскими санкциями.

"Что касается дальнейших действий, то я надеюсь, что чрезмерной эскалации не будет. Но то, что будут ужесточение позиций по всему американскому, это почти наверняка. Может быть, будет ужесточение в отношении американских компаний, американских СМИ. Причем это могут быть не только решения на высшем уровне. Ощущение презрения ко всему американскому у значительной части российской элиты зашкаливает, его сдерживало начальство. Кроме всего прочего, у меня очень сильное подозрение, что если у россиян было ощущение, что когда-нибудь ситуация в отношениях с США может вернуться к более-менее нормальной, то сейчас эти надежды ушли", — добавил он.

Как считает руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ-ВШЭ, эксперт РСМД Владимир Батюк, Москва опоздала с ответными мерами против Вашингтона на полгода, так как надеялась на нормализацию российско-американских отношений при новом президенте США Дональде Трампе.

"Эти меры, в общем-то, предполагались. На самом деле они были приняты с опозданием на полгода", — заявил Батюк РИА Новости.

На его взгляд, опоздание связано с тем, что "у Москвы были некоторые надежды на нормализацию российско-американских отношений при новой администрации".

"Этот пакет санкций, который принял американский конгресс в отношении РФ, практически полностью исключает какую бы то ни было нормализацию в любой обозримой перспективе", — считает эксперт. По его мнению, отношения РФ и США "сейчас находятся в очень низкой точке, и еще хуже — нет никаких гарантий того, что они не претерпят дальнейшего ухудшения в обозримом будущем".

Батюк не исключает, что Вашингтон может дать ответ на меры Москвы. "Тут есть угроза того, что в ответ на наши ответные меры они примут свои ответные меры, и так будет продолжаться, будет такая дурная бесконечность", — сказал он.