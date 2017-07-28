В Общественной палате заявили, что США пора "слезть с пьедестала"

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Ответные меры России в отношении Вашингтона – это сдержанный и дипломатичный ответ США, которым неминуемо придется "слезть с пьедестала" "сверхдержавы", заявила РИА Новости глава комиссии Общественной палаты (ОП) РФ по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Елена Сутормина.

Сенат США в четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3). МИД РФ в пятницу сообщил о приостановке с 1 августа использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору, а также призвал США привести количество дипломатов и техсостава диппредставительств в Москве в соответствии с числом сотрудников российских диппредставительств в США до 1 сентября.

"Очень сдержанный, адекватный и, я бы сказала, по-настоящему дипломатичный ответ. Терпение наших властей было очень велико. Мы по-настоящему старались добиться того, чтобы отношения строились на принципах сотрудничества и конструктивности. Но политика и национальные интересы государства – не то место, где можно подставлять вторую щеку", — сказала Сутормина.

По ее словам, "антироссийская истерия США уже достигла невероятных размеров", заразив европейские страны, "нагло вмешиваясь в наши двусторонние отношения, дошла до самых наших границ".

"Российские власти ведут взвешенную, продуманную политику и в отношении национальной безопасности, и в отношениях с другими государствами, всегда выступают за равный диалог, считаются с мнениями мировых политических акторов. США желают быть сверхдержавой, пытаются всеми способами изолировать нас, доказать, что мы враги. Однако времена второй половины ХХ века безвозвратно ушли. Мир стал разнообразен. И (США) неминуемо придется слезть с пьедестала", — заявила Сутормина РИА Новости.