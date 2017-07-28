Рогозин пообещал не оставить без ответа действия румынских властей

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Рогозин пообещал не оставить без ответа действия властей Румынии, не пускавших российский пассажирский самолет, и отметил, что они подвергли опасности жизни пассажиров.

"Румынские власти подвергли опасности жизни пассажиров рейсового самолета S7, женщин и детей. Топлива хватило до Минска. Ждите ответа, гады", — написал Рогозин в своем микроблоге в Twitter.

В пятницу румынские власти под предлогом "санкционной персоны" на борту не дали пересечь воздушное пространство страны рейсу российской авиакомпании S7, которым из Москвы в Кишинев летели 165 пассажиров, включая 11 детей. Самолет, на котором российская делегация во главе с вице-премьером, спецпредставителем президента РФ по Приднестровью, сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии Дмитрием Рогозиным направлялась в Молдавию, был вынужден уйти на запасной аэродром в Минск.