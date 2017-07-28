Рогозин назвал демаршем отказ Румынии пропустить самолет с ним на борту

МИНСК, 28 июл — РИА Новости. Вице-премьер Дмитрий Рогозин назвал решение властей Румынии не пропускать гражданский самолет, на котором российская делегация направлялась в Молдавию для переговоров с президентом Игорем Додоном, "демаршем в адрес молдавского президента".

Российский вице-премьер особо подчеркнул, что "сегодня утром Додон проговорил все детали визита с послом России Фаритом Мухаметшиным".

"По сути дела это еще и демарш в адрес молдавского президента", — сказал Рогозин.

Российский вице-премьер направлялся в Кишинев, чтобы провести переговоры с президентом Додоном по его личному приглашению. На следующий день вместе с главой Молдавии он планировал отправиться в Бендеры, где должны состоятся мероприятия по случаю 25-летия миротворческой операции на Днестре.