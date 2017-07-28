"Гражданский контроль" получил жалобы на трудности с муниципальным фильтром

МОСКВА, 28 июл – РИА Новости. Ассоциация по защите избирательных прав "Гражданский контроль" получила несколько сигналов о давлении на депутатов в некоторых муниципалитетах при прохождении кандидатами в губернаторы муниципального фильтра; информация передана в прокуратуру, эксперты представят свою оценку ситуации в докладе руководству ЦИК России, сообщил РИА Новости сопредседатель ассоциации Александр Брод.

"Гражданский контроль" сейчас проводит мониторинг готовности регионов к выборам 10 сентября. По итогам эксперты подготовят доклад, который будет представлен главе ЦИК Элле Памфиловой, отметил Брод. Также в этом докладе общественники хотят отразить свое видение ситуации с прохождением кандидатами муниципального фильтра.

"Во время поездок мы рассмотрели ряд жалоб от кандидатов на трудности с прохождением муниципального фильтра. В частности, мы получили несколько сигналов о том, что в ряде регионов на депутатов в некоторых муниципалитетах оказывалось давление. На данный момент вся имеющаяся у нас информация передана в органы прокуратуры для проведения детальных проверок. В то же время были и необоснованные претензии, например, в Свердловской области", — рассказал Брод.

Он уточнил, что в докладе руководству Центризбиркома будут представлены заключения и предложения относительно совершенствования механизма муниципального фильтра.

В четверг в избиркоме Пермского края РИА Новости сообщили, что муниципальные депутаты пожаловались в избирательную комиссию на подкуп со стороны неизвестных лиц, которые просили за деньги поставить подписи за кандидатов в губернаторы Константина Окунева и Олега Хараськина для прохождения ими муниципального фильтра.

Ранее мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, который является кандидатом в губернаторы Свердловской области от "Яблока", заявлял, что считает муниципальный фильтр непроходимым, и призывал своих сторонников бойкотировать выборы.

Ранее с критикой муниципального фильтра выступили эксперты Комитета гражданских инициатив (КГИ), этот механизм, по их словам, серьезно сокращает количество и спектр реальных кандидатов. Кандидатам нужно собрать определенный процент подписей (в разных регионах от 5% до 10%), в числе которых должен быть процент от общего числа депутатов представительных органов муниципальных районов и городских округов, а также избранных на выборах глав муниципальных районов и городских округов (также от 5% до 10%). При этом подписи последних кандидат должен получить не менее чем в трех четвертях муниципальных районов и городских округов региона. В КГИ полагают, что именно эта "трехслойность", в сочетании с запретом подписываться за двух кандидатов одновременно, обычно и является главной проблемой при регистрации оппозиционных кандидатов.