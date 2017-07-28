Россия опоздала с ответными мерами США на полгода, считает эксперт

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Москва опоздала с ответными мерами Вашингтону на полгода, так как надеялась на нормализацию российско-американских отношений при новом президенте США Дональде Трампе, считает руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ-ВШЭ, эксперт РСМД Владимир Батюк.

Ранее МИД РФ опубликовал заявление с ответными мерами на принятый сенатом США закон о новых санкциях против Москвы. Ответные меры включают сокращение числа сотрудников дипмиссий США в РФ и приостановку использования складских помещений и дачи в российской столице.

"Эти меры, в общем-то, предполагались. На самом деле, они были приняты с опозданием на полгода", — заявил Батюк РИА Новости.

На его взгляд, опоздание связано с тем, что "у Москвы были некоторые надежды на нормализацию российско-американских отношений при новой администрации".

Как Россия должна ответить, если США все-таки введут новые санкции? Зеркальными мерами против американского бизнеса

Ограничиться индивидуальными санкциями

Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов

Никак, зачем еще больше обострять отношения Результаты 31.4% Зеркальными мерами против американского бизнеса

2.2% Ограничиться индивидуальными санкциями

62.1% Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов

4.3% Никак, зачем еще больше обострять отношения Все опросы Голосовать

"Этот пакет санкций, который принял американский конгресс в отношении РФ, практически полностью исключает какую бы то ни было нормализацию в любой обозримой перспективе", — считает эксперт. По его мнению, отношения РФ и США "сейчас находятся в очень низкой точке, и еще хуже — нет никаких гарантий того, что они не претерпят дальнейшего ухудшения в обозримом будущем".

Батюк не исключает, что Вашингтон может дать ответ на ответные меры Москвы. "Тут есть угроза того, что в ответ на наши ответные меры они примут свои ответные меры, и так будет продолжаться, будет такая дурная бесконечность", — сказал он.

Сенат США в четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3).