Россия опоздала с ответными мерами США на полгода, считает эксперт

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Москва опоздала с ответными мерами Вашингтону на полгода, так как надеялась на нормализацию российско-американских отношений при новом президенте США Дональде Трампе, считает руководитель Центра военно-политических исследований ИСК РАН, профессор кафедры мировой политики НИУ-ВШЭ, эксперт РСМД Владимир Батюк.
"Эти меры, в общем-то, предполагались. На самом деле, они были приняты с опозданием на полгода", — заявил Батюк РИА Новости.
На его взгляд, опоздание связано с тем, что "у Москвы были некоторые надежды на нормализацию российско-американских отношений при новой администрации".
31.4%Зеркальными мерами против американского бизнеса
2.2%Ограничиться индивидуальными санкциями
62.1%Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов
4.3%Никак, зачем еще больше обострять отношения
Батюк не исключает, что Вашингтон может дать ответ на ответные меры Москвы. "Тут есть угроза того, что в ответ на наши ответные меры они примут свои ответные меры, и так будет продолжаться, будет такая дурная бесконечность", — сказал он.
Сенат США в четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3).