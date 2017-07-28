На новые санкции США последуют ответные меры, заявил Джабаров

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Предпринятые Россией в отношении дипмиссии США меры были отложенными, а если Вашингтон введет новые санкции против Москвы, то последует новый ответ, заявил РИА Новости в пятницу первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.

Как Россия должна ответить, если США все-таки введут новые санкции? Зеркальными мерами против американского бизнеса

Ограничиться индивидуальными санкциями

Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов

Никак, зачем еще больше обострять отношения Результаты 31.4% Зеркальными мерами против американского бизнеса

2.2% Ограничиться индивидуальными санкциями

62.1% Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов

4.3% Никак, зачем еще больше обострять отношения Все опросы Голосовать

МИД РФ в пятницу призвал США привести количество дипломатов и техсостава диппредставительств в Москве в соответствии с числом сотрудников российских диппредставительств в США до 1 сентября. Кроме того, РФ приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.

"Мы готовы к тому, что новый закон о санкциях против РФ будет подписан американским президентом", — сказал парламентарий и подчеркнул, что нынешние ответные меры в отношении американских дипломатов — "всего лишь отложенные санкции, на новый санкционный закон США последует новый ответ России".

По мнению сенатора, перечень этих новых санкций последует сразу после того, как Дональд Трамп подпишет недружественный по отношению к России закон.