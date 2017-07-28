В Кремле прокомментировали слова Кадырова об охране Аль-Акса

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Просьба о сложении полномочий от главы Чечни Рамзана Кадырова в Кремль не поступала, вряд ли следует расценивать его слова о готовности оставить должность руководителя региона и охранять мечеть Аль-Акса как заявление о смене работы, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Глава Чечни Рамзан Кадыров в четверг в своем канале в Telegram написал, что готов сложить с себя полномочия и всю оставшуюся жизнь охранять мечеть Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима. Об этом Кадыров заявил, комментируя широко освещавшуюся в СМИ ситуацию вокруг этой древней мечети, в районе которой Израиль установил особые меры безопасности, спровоцировавшие двухнедельные протесты арабо-мусульманской общины. Полиция Израиля уже объявила о демонтаже металлоискателей и камер наблюдения.

"Нет, не поступала", — сказал Песков журналистам в ответ на вопрос, готовы ли в Кремле рассмотреть этот вопрос и не поступала ли такая просьба от Кадырова.

"Вряд ли это следует расценивать как какое-то заявление о смене работы. Это скорее демонстрация того значения, которое Кадыров придает исламу, правам верующих на свои религиозные обряды. В данном случае ислам, мы знаем, что Кадыров является мусульманином. Поэтому не нужно здесь прямолинейно это все рассматривать", — добавил он.