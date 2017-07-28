Россия приостановит использование посольством США дачи в Серебряном бору

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. МИД РФ сообщил о приостановке с 1 августа использования посольством США всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору.
30.5%Зеркальными мерами против американского бизнеса
2.5%Ограничиться индивидуальными санкциями
63.5%Максимально жестко, вплоть до высылки дипломатов
3.5%Никак, зачем еще больше обострять отношения
"Российская сторона приостанавливает с 1 августа использование посольством США в России всех складских помещений на Дорожной улице в Москве и дачи в Серебряном бору", — говорится в сообщении внешнеполитического ведомства.
Сенат США в четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3).
Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право наложить на него вето. Для преодоления вето конгрессу необходимо две трети голосов в каждой палате, что, исходя из результатов прошедших голосований, весьма вероятно.