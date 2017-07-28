Россия оставляет за собой право на взаимные меры в ответ на санкции США

МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Москва в ответ на санкции США оставляет за собой право в порядке взаимности принять меры, которые могут затронуть американские интересы, говорится в заявлении российского МИД.

"Оставляем за собой право в порядке взаимности и на другие меры, которые могут затронуть интересы США", — говорится в документе.

Сенат США в четверг принял закон о санкциях против России, Ирана и КНДР. Ранее на этой неделе палата представителей конгресса США приняла документ подавляющим большинством голосов (419-3).

Теперь закон будет отправлен на подпись президенту Дональду Трампу, который имеет право наложить на него вето. Для преодоления вето конгрессу необходимо две трети голосов в каждой палате, что, исходя из результатов прошедших голосований, весьма вероятно.