МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Глава высшего совета "Единой России" Борис Грызлов подтвердил, что партия к октябрю представит серию докладов, в которых расскажет о планах развития страны до 2030 года; в них, в том числе, будут предложения по ускорению экономического роста, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на статью Грызлова.
Грызлов в статье заявляет, что приоритетами "Единой России" при составлении программы будут увеличение трансфертов в регионы, выравнивание условий жизни в различных субъектах РФ, повсеместное повышение уровня и качества жизни, дорожное строительство и снижение региональной дифференциации доходов и бюджетной обеспеченности. Одна из обсуждаемых мер, отмечает он, — оставлять регионам половину или более от прироста собранных на их территориях доходов, идущих на федеральный уровень бюджетной системы, взяв за базу, например, 2016 год.
Всего рабочих групп три: по вопросам внешней политики, государственного строительства и экономического роста.
"Ключевым понятием выстраиваемого сегодня будущего является слово "благосостояние" — и как цель, и как средство устойчивого и успешного развития страны. Благодаря последовательной реализации курса Владимира Путина есть возможность обеспечить действительное благосостояние российского народа. При этом мы отдаем себе отчет в том, что Россию массового народного благосостояния еще только предстоит создать", — отмечает Грызлов.
Ранее в конце мая на совещании у президента РФ Владимира Путина по экономическим вопросам были представлены предложения экспертных групп — Центра стратегических разработок (ЦСР) и Столыпинского клуба — по стратегии развития страны. Свои наработки главе государства представили председатель совета фонда ЦСР, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин и бизнес-омбудсмен, председатель президиума Столыпинского клуба Борис Титов.
Все три предложенные президенту стратегии развития экономики РФ имеют как сильные, так и слабые стороны, говорил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью РИА Новости. По его словам, Столыпинский клуб предлагает "залить" экономику деньгами, ЦСР — повысить расходы бюджета в надежде на рост цен на нефть, а правительство ориентировано на создание предсказуемых условий для бизнеса и роста инвестиций.