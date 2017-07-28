МОСКВА, 28 июл — РИА Новости. Глава высшего совета "Единой России" Борис Грызлов подтвердил, что партия к октябрю представит серию докладов, в которых расскажет о планах развития страны до 2030 года; в них, в том числе, будут предложения по ускорению экономического роста, пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на статью Грызлова.

Газета напоминает, что информация о подготовке партией собственной "президентской программы" появилась в апреле 2017 года, но до последнего момента не имела официального подтверждения.

Грызлов в статье заявляет, что приоритетами "Единой России" при составлении программы будут увеличение трансфертов в регионы, выравнивание условий жизни в различных субъектах РФ, повсеместное повышение уровня и качества жизни, дорожное строительство и снижение региональной дифференциации доходов и бюджетной обеспеченности. Одна из обсуждаемых мер, отмечает он, — оставлять регионам половину или более от прироста собранных на их территориях доходов, идущих на федеральный уровень бюджетной системы, взяв за базу, например, 2016 год.

"В начале этого года, реализуя программу "Единой России", высший совет партии, призванный определять партийную стратегию, создал рабочие группы, поручив им выработку предложений к стратегии развития страны. Они должны быть представлены обществу и государству, в том числе в форме докладов по конкретным направлениям", — пишет он.

Всего рабочих групп три: по вопросам внешней политики, государственного строительства и экономического роста.

"Ключевым понятием выстраиваемого сегодня будущего является слово "благосостояние" — и как цель, и как средство устойчивого и успешного развития страны. Благодаря последовательной реализации курса Владимира Путина есть возможность обеспечить действительное благосостояние российского народа. При этом мы отдаем себе отчет в том, что Россию массового народного благосостояния еще только предстоит создать", — отмечает Грызлов.

Рабочие группы в конце сентября — начале октября 2017 года представят свои наработки по "образу будущего" в формате, сходном с форматом ЦСР Алексея Кудрина — в виде рабочих докладов. Предложения формулируются на долгосрочный период — по крайней мере до 2030 года.

Ранее в конце мая на совещании у президента РФ Владимира Путина по экономическим вопросам были представлены предложения экспертных групп — Центра стратегических разработок (ЦСР) и Столыпинского клуба — по стратегии развития страны. Свои наработки главе государства представили председатель совета фонда ЦСР, экс-министр финансов РФ Алексей Кудрин и бизнес-омбудсмен, председатель президиума Столыпинского клуба Борис Титов.

Кроме того, правительство во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым в середине мая подготовило свой план, содержащий общие подходы к развитию экономики и социальной сферы страны. Путин тогда отметил, что документ правительства должен лечь в основу, однако необходимо обсудить и предложения экспертных групп. Речь шла как раз о ЦСР и Столыпинском клубе.

Все три предложенные президенту стратегии развития экономики РФ имеют как сильные, так и слабые стороны, говорил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в интервью РИА Новости. По его словам, Столыпинский клуб предлагает "залить" экономику деньгами, ЦСР — повысить расходы бюджета в надежде на рост цен на нефть, а правительство ориентировано на создание предсказуемых условий для бизнеса и роста инвестиций.