Кадыров заявил о готовности сложить полномочия и уехать в Иерусалим

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил в пятницу, что готов сложись с себя полномочия и всю оставшуюся жизнь охранять мечеть Аль-Акса на Храмовой горе Иерусалима.

"Я сам готов сложить с себя полномочия и служить в тех структурах, которые обеспечивают безопасность этого святого для всех мусульман места. Быть добровольцем и всю оставшуюся жизнь охранять мечеть Аль-Акса", — написал он в своем канале в Telegram

Об этом Кадыров заявил, комментируя широко освещавшуюся в СМИ ситуацию вокруг этой древней мечети, в районе которой Израиль установил особые меры безопасности, спровоцировавшие двухнедельные протесты арабо-мусульманской общины. Ранее сегодня полиция Израиля объявила о демонтаже металлоискателей и камер наблюдения.

"Я против использования борьбы с терроризмом как инструмента политической борьбы, направленной против мусульманского населения", — отметил Кадыров в этом отношении.

Для исключения конфликтов в будущем Кадыров предложил передать все права на исламскую святыню Иордании.