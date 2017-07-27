Василий Небензя, новый постпред при ООН, умеющий "держать удар"

МОСКВА, 27 июл — РИА Новости. Новым постоянным представителем России при ООН назначен Василий Небензя, ранее занимавший пост заместителя министра иностранных дел. Соответствующий указ подписал президент РФ Владимир Путин, сообщила в четверг пресс-служба Кремля.

Ожидается, что Небензя может отправиться в Нью-Йорк уже летом. "Будем надеяться, что этот процесс завершится в скором времени", — заявлял ранее замглавы МИД России Геннадий Гатилов.

Предыдущий постпред РФ при ООН Виталий Чуркин скоропостижно скончался 20 февраля за день до своего 65-летия. Он занимал пост постоянного представителя России при Организации Объединенных Наций с 8 апреля 2006 года.

Дипломат со стажем

Василий Небензя родился 26 февраля 1962 года в Волгограде. В 1983 году закончил Московский государственный институт международных отношений. В том же году поступил на работу в МИД. Работал на различных должностях в центральном аппарате министерства и за рубежом. Был, в том числе, старшим советником постоянного представительства РФ при ООН в Нью-Йорке, замдиректора департамента международных организаций МИД России, заместителем постпреда при отделении ООН в Женеве, директором департамента МИД по гуманитарному сотрудничеству и правам человека.

В июне 2013 года Небензя был повышен до заместителя министра иностранных дел. На этом посту он курировал вопросы экономического сотрудничества и взаимодействия с различными интеграционными объединениями.

Его работа в этом качестве пришлась на не самое простое время. Украинский кризис и последовавшее за этим серьезное охлаждение между Россией и Западом, взаимные санкции, постоянные угрозы Украины выйти из СНГ, ухудшение отношений и экономические ограничения против Турции — вот лишь некоторые из событий, произошедших за этот период.

В этих условиях Небензя показал себя жестким, но конструктивным переговорщиком. Говоря об отношениях с Западом, он часто заявлял, что в Москве надеются на то, что здравый смысл у западных партнеров возобладает. "Давать советы — дело неблагодарное, но если бы меня спросили дать совет бизнесу в нынешних условиях, то он был бы такой: не ведитесь на заклинания политиков, не слушайтесь тех, кто советует вам уйти из России, оставайтесь. Это не просто в ваших коммерческих интересах, это в интересах развития отношений между нашими странами и поддержании стабильности", — говорил он.

"У меня лично надежды связаны с тем, что туман рассеется, осядет — и тогда очень многое из того, за что Россию пытаются "пригвоздить к позорному столбу", будет выглядеть совсем иначе. У меня надежды на прагматичных людей, здравомыслящих людей, которых на Западе на самом деле очень много", — отмечал Небензя.

Небензя и байкеры

Новый постпред был замечен и в менее формальных мероприятиях, чем положенные по протоколу встречи СНГ или каких-то других форматов. Он, например, принимал участие в первом мотопробеге стран-участниц Организации Черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС).

Это мероприятие под названием "Байкеры за ОЧЭС" прошло в июне 2016 года. Стартовало оно в Олимпийском парке в Сочи и финишировало на горном курорте "Роза хутор". В нем, кроме Небензи, приняли участие генеральный секретарь ОЧЭС Майкл Христидис, а также известные мотогонщицы России.

"Надеюсь, что остальные страны подхватят нашу инициативу. Мы хотим, чтобы это стало традиционным", — рассказал Небензя журналистам перед стартом.

Предсказание фальшивого твиттера

Путь к назначению постоянным представителем при ООН не обошелся для Небензи без курьезов. В конце марта в сети Twitter появился якобы принадлежащий ему аккаунт. Велся он, что примечательно, на английском языке.

"Министр иностранных дел сообщил мне, что я назначен постоянным представителем России при ООН. Я очень рад, это честь для меня", — говорилось в одном из сообщений.

Менее чем за сутки на "Небензю" подписались более 150 человек, среди них — ряд российских дипмиссий, послы в РФ, МИД Белоруссии, постпредство Японии при ООН, постпред Великобритании при ООН и многие другие.

Однако в российском внешнеполитическом ведомстве не подтвердили информацию о наличии у замминистра аккаунта в Twitter. "Аккаунта в Twitter у Василия Алексеевича Небензи нет", — сообщили тогда РИА Новости в департаменте информации и печати МИД РФ.

Хороший выбор

Бывший заместитель генерального секретаря ООН Сергей Орджоникидзе, работавший с Небензей в Женеве, охарактеризовал его как дипломата очень высокого класса.

"Должен заметить, что он человек очень грамотный, опытный, имеющий богатый опыт работы и в центральном аппарате МИД, и за рубежом. Хорошо знает ооновские проблемы", — сказал Орджоникидзе РИА Новости.

"Человек, что немаловажно иногда бывает, с юмором, деловой очень, энергичный. Умеющий завязывать хорошие связи. Думаю, это очень хороший выбор. Он зарекомендовал себя, сколько я с ним работал, как высококлассный дипломат", — добавил он.

По мнению Орджоникидзе, на посту постпреда ООН Небензя сможет достойно "держать удар".

"У меня нет сомнений, вполне сможет. Он за словом в карман не полезет. И это тоже, очевидно, было, как я думаю, одним из факторов в его пользу при выборе кандидата", — заключил Орджоникидзе.