Слуцкий: ответ на новые санкции США должен быть конструктивным и выверенным

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Ответ на закон о новых санкциях США в отношении России должен быть конструктивным, его надо тщательно продумать и выверить, чтобы не отпугнуть здравые силы в Вашингтоне, которые реально выступают за развитие нормальных отношений с Россией, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.Россия 24".
По его словам, в настоящее время идет обсуждение ответных мер среди депутатов Госдумы, в Совете Федерации, в гражданском обществе. "Мы подождем, думаю, что в ближайшем будущем обсудим, какой должна быть реакция России… Это должна быть позиция четко выверенная для того, чтобы затем не напортить себе еще сильнее", — добавил он.
Слуцкий уверен, что в данный момент "велика ответственность, наша в том числе, за будущее российско-американских отношений, для нашего сотрудничества в борьбе с международным терроризмом".
Администрация предыдущего президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций, мотивируя это "вмешательством в выборы" и "давлением на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.