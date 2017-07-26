Слуцкий: ответ на новые санкции США должен быть конструктивным и выверенным

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Ответ на закон о новых санкциях США в отношении России должен быть конструктивным, его надо тщательно продумать и выверить, чтобы не отпугнуть здравые силы в Вашингтоне, которые реально выступают за развитие нормальных отношений с Россией, считает глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Думаю, что ответ должен быть конструктивным, полезным для России, для российско-американских отношений, для мировой политики. Его следует тщательно продумать и выверить с тем, чтобы не отпугнуть здравые силы, которых достаточно в Соединенных Штатах и в политикуме, я не имею в виду Капитолий, я имею в виду политикум в широком смысле слова, и гражданское общество", — сказал Слуцкий в эфире телеканала " Россия 24 ".

По его словам, в настоящее время идет обсуждение ответных мер среди депутатов Госдумы, в Совете Федерации, в гражданском обществе. "Мы подождем, думаю, что в ближайшем будущем обсудим, какой должна быть реакция России… Это должна быть позиция четко выверенная для того, чтобы затем не напортить себе еще сильнее", — добавил он.

Слуцкий уверен, что в данный момент "велика ответственность, наша в том числе, за будущее российско-американских отношений, для нашего сотрудничества в борьбе с международным терроризмом".

Палата представителей конгресса США в среду приняла законопроект по санкциям против России, Ирана и КНДР. Далее документ должен быть рассмотрен сенатом, а затем, если будет утвержден, поступит на подпись президенту. Новые санкции в случае принятия могут стать самыми масштабными и комплексными с 2014 года. В Кремле заявили, что "крайне негативно" оценивают законопроект, а в ЕС назвали его "односторонними действиями Вашингтона".

Администрация предыдущего президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций, мотивируя это "вмешательством в выборы" и "давлением на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью.