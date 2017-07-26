ЦИК запускает горячую линию, где расскажет о голосовании без открепительных

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. ЦИК России в среду запускает работу информационно-справочного центра, где избиратели по телефону горячей линии смогут получить ответы на интересующие вопросы о выборах, в том числе узнать о новом механизме голосования без открепительных удостоверений, а также сообщить о возможных нарушениях.
Как это устроено
Секретарь ЦИК России Майя Гришина рассказала РИА Новости, что в этом году работа горячей линии будет организована по-новому. Информационно-справочный центр будет работать на базе Центризбиркома, но на этот раз услуги по приему и обработке звонков будет оказывать специализированная организация, с которой был заключен контракт, уточнила она.
Она сообщила, что звонки для граждан будут бесплатными, оплату расходов берет на себя ЦИК. Центр будет работать по многоэтапной схеме: предусмотрена первоначальная сортировка звонков по тематике, а затем ответ оператора.
"Операторы проинструктированы, как им работать по типичным вопросам, которые могут возникнуть. Они первую, так скажем, линию берут на себя. Если они не могут ответить, — вопрос нетипичный, требует каких-то дополнительных разъяснений, или речь идет о нарушении, — тогда происходит переадресация к штатным работникам Центральной избирательной комиссии, которым в должностной инструкции написана работа уже с "горячими обращениями", касающимися, в первую очередь, нарушений", — рассказала секретарь ЦИК.
Гришина пояснила, что таким образом будут разделены потоки справочной информации, которые берет на себя "первая линия" в лице операторов, и работа с сигналами о нарушениях, которая будет происходить уже в ЦИК.
Как обратиться
Согласно графику работы операторов call-центра, по мере увеличения числа звонков и приближения ко дню голосования будет увеличиваться и количество рабочих мест, рассказала Гришина.
Первый месяц центр будет работать с 09.00 до 18.00 по московскому времени, а начиная с 30 августа — в день начала приема заявлений в участковых избиркомах, — он перейдет на круглосуточный режим работы. Работа центра завершится 12 сентября в 18.00.
Ранее в России были приняты поправки в избирательное законодательство, в частности, предусматривающие отмену открепительных удостоверений. ЦИК предложил механизм голосования по месту фактического нахождения, который бы заменил открепительные удостоверения и досрочное голосование. Потенциально этим механизмом в ходе президентских выборов смогут воспользоваться, по разным оценкам, от 5 до 20 миллионов российских избирателей.
В информационно-справочном центре ЦИК избиратели смогут узнать о том, куда и в какие сроки следует обратиться для подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в день голосования. Подать заявления в свои избиркомы они смогут с 26 июля.
Центризбирком обещает оперативно размещать на сайте информацию о числе избирателей, подавших заявления; а не позднее чем за день до выборов планируется обнародовать сведения из реестров подавших заявления избирателей с учетом требований закона о персональных данных.
Механизм голосования без открепительных
Подать такое заявление в ТИК можно будет за 45 дней до выборов, а в УИК – за 10 дней, в обоих случаях крайний срок подачи — за пять дней до дня голосования. Информация будет передана по каналам государственной автоматизированной системы "Выборы" на соответствующий участок, избирателя исключат из списка избирателей по месту регистрации и включат в список на том участке, где он будет находиться в день выборов. Кроме того, подать заявление можно будет через многофункциональные центры; избиратели, зарегистрированные на портале госуслуг, смогут воспользоваться его возможностями и подать заявление в электронном виде без необходимости лично приходить в избирком. В день выборов все граждане, которые воспользуются этими механизмами, смогут прийти на заявленные участки и проголосовать, для этого им нужен будет только паспорт.
Проголосовать по специальному заявлению можно будет на одном из участков, которые были специально определены для голосования этой категории избирателей, предъявив паспорт и заявление. Такое специальное заявление будет содержать дополнительные степени защиты, чтобы предотвратить фальсификации и возможность повторного голосования. Бланки заявлений будут подлежать отдельному учету, на них будет наклеена защитная марка, состоящая из двух частей. Одну из них отрежут и вклеят в список избирателей на том участке, куда человек придет голосовать, а само заявление у избирателя изымут.