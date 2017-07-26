ЦИК запускает горячую линию, где расскажет о голосовании без открепительных

МОСКВА, 26 июл – РИА Новости. ЦИК России в среду запускает работу информационно-справочного центра, где избиратели по телефону горячей линии смогут получить ответы на интересующие вопросы о выборах, в том числе узнать о новом механизме голосования без открепительных удостоверений, а также сообщить о возможных нарушениях.

Как это устроено

Избирателям по телефону объяснят, как они смогут проголосовать, если живут не там, где постоянно прописаны, если планируют поездку, которая выпадает на день выборов, или если за несколько дней до голосования их внезапно отправляют в командировку.

Секретарь ЦИК России Майя Гришина рассказала РИА Новости, что в этом году работа горячей линии будет организована по-новому. Информационно-справочный центр будет работать на базе Центризбиркома, но на этот раз услуги по приему и обработке звонков будет оказывать специализированная организация, с которой был заключен контракт, уточнила она.

"Эта организация предоставляет нам дополнительно операторов, потому что мы проанализировали работу прошлого года и поняли, что нашего количества работников не хватает на прием звонков и на обработку", — пояснила секретарь ЦИК.

Она сообщила, что звонки для граждан будут бесплатными, оплату расходов берет на себя ЦИК. Центр будет работать по многоэтапной схеме: предусмотрена первоначальная сортировка звонков по тематике, а затем ответ оператора.

"Операторы проинструктированы, как им работать по типичным вопросам, которые могут возникнуть. Они первую, так скажем, линию берут на себя. Если они не могут ответить, — вопрос нетипичный, требует каких-то дополнительных разъяснений, или речь идет о нарушении, — тогда происходит переадресация к штатным работникам Центральной избирательной комиссии, которым в должностной инструкции написана работа уже с "горячими обращениями", касающимися, в первую очередь, нарушений", — рассказала секретарь ЦИК.

Гришина пояснила, что таким образом будут разделены потоки справочной информации, которые берет на себя "первая линия" в лице операторов, и работа с сигналами о нарушениях, которая будет происходить уже в ЦИК.

Как обратиться

Избиратели смогут обратиться в информационно-справочный центр по единому многоканальному телефону. Использовать другие каналы связи, например, мессенджеры или интернет-телефонию Центризбирком пока не планирует. Хотя, как отметила секретарь ЦИК, ведомство изучает разные возможности и открыто для предложений по совершенствованию работы и использованию новых технологий.

Согласно графику работы операторов call-центра, по мере увеличения числа звонков и приближения ко дню голосования будет увеличиваться и количество рабочих мест, рассказала Гришина.

Первый месяц центр будет работать с 09.00 до 18.00 по московскому времени, а начиная с 30 августа — в день начала приема заявлений в участковых избиркомах, — он перейдет на круглосуточный режим работы. Работа центра завершится 12 сентября в 18.00.

Ранее в России были приняты поправки в избирательное законодательство, в частности, предусматривающие отмену открепительных удостоверений. ЦИК предложил механизм голосования по месту фактического нахождения, который бы заменил открепительные удостоверения и досрочное голосование. Потенциально этим механизмом в ходе президентских выборов смогут воспользоваться, по разным оценкам, от 5 до 20 миллионов российских избирателей.

Новый механизм опробуют уже в единый день голосования 10 сентября в двадцати регионах, где пройдут выборы губернаторов и депутатов законодательных собраний. Механизмом голосования без открепительных удостоверений на сентябрьских выборах смогут воспользоваться только жители этих регионов, а проголосовать они смогут на другом участке только в пределах своего региона. На муниципальных выборах, а также на дополнительных выборах депутатов Госдумы такой порядок применяться не будет.

В информационно-справочном центре ЦИК избиратели смогут узнать о том, куда и в какие сроки следует обратиться для подачи заявления о включении в список избирателей по месту нахождения в день голосования. Подать заявления в свои избиркомы они смогут с 26 июля.

Центризбирком обещает оперативно размещать на сайте информацию о числе избирателей, подавших заявления; а не позднее чем за день до выборов планируется обнародовать сведения из реестров подавших заявления избирателей с учетом требований закона о персональных данных.

Механизм голосования без открепительных

Граждане, которые долго живут не по месту регистрации, смогут обратиться в территориальную (ТИК) или участковую (УИК) избирательную комиссию по месту фактического нахождения с заявлением о включении в список избирателей именно там. А вот избиратели, которые живут там, где зарегистрированы, но заранее знают, что в день выборов будут находиться в другом месте и не смогут проголосовать на своем участке, могут подать аналогичное заявление в свой избирком по месту регистрации.

Подать такое заявление в ТИК можно будет за 45 дней до выборов, а в УИК – за 10 дней, в обоих случаях крайний срок подачи — за пять дней до дня голосования. Информация будет передана по каналам государственной автоматизированной системы "Выборы" на соответствующий участок, избирателя исключат из списка избирателей по месту регистрации и включат в список на том участке, где он будет находиться в день выборов. Кроме того, подать заявление можно будет через многофункциональные центры; избиратели, зарегистрированные на портале госуслуг, смогут воспользоваться его возможностями и подать заявление в электронном виде без необходимости лично приходить в избирком. В день выборов все граждане, которые воспользуются этими механизмами, смогут прийти на заявленные участки и проголосовать, для этого им нужен будет только паспорт.

Вместе с тем в ЦИК России учитывают еще одну группу потенциальных избирателей – это те, кто в день выборов будет вынужден уехать, например, в случае внезапной командировки, и не успеет в указанные сроки подать заявление для голосования на другом участке. По оценкам ЦИК России, число таких избирателей может быть в пределах нескольких сотен тысяч человек. Предполагается, что они смогут оформить заявление, обратившись в УИК по месту регистрации даже менее чем за пять дней до голосования. Однако в любом случае это нужно будет сделать не позднее 14.00 субботы, то есть дня, предшествующего дню голосования. В день выборов оформить такое заявление будет уже невозможно.

Проголосовать по специальному заявлению можно будет на одном из участков, которые были специально определены для голосования этой категории избирателей, предъявив паспорт и заявление. Такое специальное заявление будет содержать дополнительные степени защиты, чтобы предотвратить фальсификации и возможность повторного голосования. Бланки заявлений будут подлежать отдельному учету, на них будет наклеена защитная марка, состоящая из двух частей. Одну из них отрежут и вклеят в список избирателей на том участке, куда человек придет голосовать, а само заявление у избирателя изымут.