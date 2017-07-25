Патрушев и его вьетнамский коллега в Ханое обсудили "цветные революции"

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и его вьетнамский коллега То Лам на межведомственных российско-вьетнамских консультациях по вопросам безопасности в Ханое обсудили проблематику "цветных революций", сообщает пресс-служба Совбеза РФ.

"Обсуждена проблематика "цветных революций", заявлено о недопустимости попыток вмешательства ряда стран во внутреннюю политику двух государств, рассмотрены вопросы законодательного регулирования деятельности неправительственных организаций", — говорится в сообщении.

Отмечается, что консультации проводятся в развитие договоренностей, достигнутых руководителями государств в ходе визита в Москву президента Вьетнама Чан Дай Куанга, а также в соответствии с меморандумом о взаимопонимании между аппаратом Совета безопасности России и министерством общественной безопасности республики.

Согласно сообщению, состоялся обмен мнениями также по вопросам сотрудничества в сфере информационной безопасности, борьбы с терроризмом и противодействия отмыванию доходов, полученных преступным путем. В конце встречи был подписан меморандум между МВД России и министерством общественной безопасности Вьетнама о сотрудничестве в противодействии производству, транспортировке, торговле, распространению и злоупотреблению новыми психоактивными веществами.