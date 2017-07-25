СФ одобрил наказание до пяти лет лишения свободы за "карусели" на выборах

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Совет Федерации одобрил во вторник закон, вводящий уголовную ответственность до пяти лет лишения свободы за незаконные выдачу и получение бюллетеня для голосования за другого избирателя или неоднократное голосование.

За выдачу членом избиркома гражданину избирательных бюллетеней, чтобы он смог проголосовать вместо другого человека или отдать голос более двух раз в ходе одного голосования, либо выдачу гражданам заполненных бюллетеней предлагается наказывать штрафом от 200 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от 18 месяцев до трех лет, либо принудительными работами или лишением свободы на срок до четырех лет.

За получение таких бюллетеней предлагается установить наказание в виде штрафа от 100 тысяч до 300 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до двух лет, либо принудительных работ или лишения свободы на срок до трех лет.

Если эти преступления совершены группой людей, в том числе по сговору или организованной группой, их предлагается наказывать штрафами от 400 тысяч до 700 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от двух до четырех лет, либо обязательными работами на срок до 480 часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами или лишением свободы на срок до пяти лет.