Путин пока не принимал решений по инициативе СФ о санкциях против Польши

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин пока не принимал и не озвучивал никаких решений по поводу инициативы Совета Федерации по санкциям в отношении Польши из-за памятников, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Каких-либо решений президентом Путиным не принималось, это инициатива Совета Федерации, насколько нам известно. Она будет дальше прорабатываться в профильных комитетах и комиссиях. Дождемся пока каких-то формулировок, что же конкретно предлагают наши сенаторы. Еще раз повторяю, глава государства, который определяет внешнюю политику РФ по конституции, пока никаких решений не принимал и не озвучивал", — сказал Песков.

При этом Песков оставил без комментария вопрос журналистов о том, как в Кремле в целом относятся к идее юридически ответить на действия Польши.

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Президент Польши Анджей Дуда в середине июля подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.