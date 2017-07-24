В СФ прокомментировали польский закон о сносе советских памятников

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Совфед РФ намерен предложить главе государства потребовать от польской стороны неукоснительного выполнения положений Договора между РФ и Польшей о дружественном и добрососедском сотрудничестве от 1992 года и межправительственного соглашения с Польшей о захоронениях и местах памяти жертв войн и репрессий от 1994 года.
Сенаторы также просят президента рассмотреть возможность введения санкций в сферах двустороннего сотрудничества с Польшей, а также против польских парламентариев – инициаторов закона о запрете пропаганды коммунизма.
Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.
При этом подчеркивается, что запрет не касается тех памятников, которые не выставлены на всеобщее обозрение, находятся на территории "кладбищ или иных мест упокоения", выставлены публично в рамках художественной, образовательной, коллекционерской или научной деятельности, демонстрируются "в целях, отличных от пропаганды тоталитарного строя", а также тех, которые вписаны в реестр памятников.
Подписанные президентом поправки предполагают переходный период в 12 месяцев со дня вступления в силу для исполнения соответствующих изменений или демонтажа памятников.