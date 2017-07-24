СФ предложил ввести санкции против Польши за закон о сносе памятников

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Совфед просит президента РФ рассмотреть возможность введения санкций в адрес Польши, а также польских парламентариев за принятие закона, предусматривающего демонтаж памятников советским воинам.

Об этом говорится в проекте заявления, который сенаторы намерены принять во вторник.

"Просим рассмотреть возможность введения мер ограничительного характера в сферах двустороннего сотрудничества с Республикой Польша, а также в отношении польских парламентариев – инициаторов закона о запрете пропаганды коммунизма или иного тоталитарного строя, и других физических и юридических лиц", — говорится в документе.

Президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.

В пояснительной записке к документу отмечается, что в соответствии с поправками "станет невозможной установка памятников, пропагандирующих тоталитарный строй". "Памятники не могут увековечивать лиц, события или даты, символизирующие коммунизм или иной тоталитарный строй, а также каким-либо образом этот строй пропагандировать", — говорится в документе.

При этом подчеркивается, что запрет не касается тех памятников, которые не выставлены на всеобщее обозрение, находятся на территории "кладбищ или иных мест упокоения", выставлены публично в рамках художественной, образовательной, коллекционерской или научной деятельности, демонстрируются "в целях, отличных от пропаганды тоталитарного строя", а также тех, которые вписаны в реестр памятников.

Подписанные президентом поправки предполагают переходный период в 12 месяцев со дня вступления в силу для исполнения соответствующих изменений или демонтажа памятников.