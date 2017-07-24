Россия вскоре объявит о назначении нового посла в США

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Кремль вскоре объявит имя дипломата, который заменит закончившего свою миссию посла РФ в США Сергея Кисляка, сообщил в понедельник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Объявление о новом после будет скоро, когда президент посчитает это целесообразным",- сказал Песков журналистам.

Кисляк накануне прибыл в РФ. Ранее пресс-секретарь посольства Николай Лахонин сообщил РИА Новости, что Кисляк закончил свою миссию в Вашингтоне, его обязанности до приезда нового посла будет исполнять советник-посланник Денис Гончар.