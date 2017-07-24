Матвиенко рассказала о возможных изменениях в составе Совета Федерации

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Как минимум шесть-семь регионов сменят сенаторов в Совете Федерации по итогам сентябрьских выборов, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко на пресс-конференции по итогам весенней сессии.

"По итогам каждого единого дня голосования в Совете Федерации происходят изменения. Это хорошая, уже установившаяся практика, такая плановая ротация членов Совета Федерации от регионов… Я полагаю, что и по итогам этого единого дня голосования будут изменения в Совете Федерации, по крайней мере, по шести-семи субъектам, думаю, точно", — сказала Матвиенко журналистам в ответ на вопрос о том, ждать ли изменений в составе СФ по итогам нынешнего единого дня голосования 10 сентября.

Она отметила, что это хорошая практика. "Потому что каждый раз приходят новые люди со свежими мыслями, идеями, представляющие свои регионы, обеспечивается преемственность в работе Совета Федерации. Такое обновление идет, безусловно, на пользу", — добавила председатель СФ.

Ранее источник в Совфеде сообщил РИА Новости, что как минимум девять сенаторов покинут верхнюю палату парламента по итогам сентябрьских региональных выборов; среди них, по словам собеседника агентства, бывший замглавы МВД Алексей Чекалин, сенатор от Рязанской области Игорь Морозов и зампред комитета СФ по международным делам Александр Тотоонов.

Источник сообщил, что в сентябре из Совфеда также уйдут бывший губернатор Карелии Сергей Катанандов, представляющий сейчас республику в палате; сенаторы от Мордовии Николай Петрушкин, от Кировской области — Олег Казаковцев, от Севастополя — Андрей Соболев, от Краснодарского края Владимир Харламов, от Саратовской области — Олег Алексеев.

Вместе с тем удалось добиться договорённостей о продлении своих сенаторских полномочий и после сентября, сообщил источник, главе международного комитета Константину Косачеву, делегированному от Марий Эл; его заму Андрею Климову (сенатор от Пермского края), возглавляющему в Совфеде временную комиссию по предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ; сенаторам Николаю Рыжкову, Олегу Ткачу, Людмиле Боковой, Эдуарду Росселю, Виктору Крессу, представляющим, соответственно, Белгородскую, Калининградскую, Саратовскую, Свердловскую и Томскую области.