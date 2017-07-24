Виктор Озеров переходит в комитет Совфеда по регламенту

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Бывший председатель комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Виктор Озеров, покинувший на минувшей неделе эту должность, переходит в комитет по регламенту, сообщил РИА Новости источник в аппарате Совфеда.
По его словам, другой сенатор от Хабаровского края, член комитета Совфеда по обороне Александр Шишкин также принял решение перейти в комитет по регламенту. Его заявление будет также рассмотрено во вторник на заседании комитета.
Озеров подтвердил РИА Новости, что принял решение о переходе в комитет по регламенту.
"Когда я уходил с поста председателя комитета по обороне, я говорил вам, что это решение объясняется желанием сменить обстановку и ритм жизни. Здесь такое же объяснение", — сказал он.
Озеров напомнил, что уже входил в состав комитета по регламенту Совфеда с 1996 по 2001 год.