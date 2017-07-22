Евстифеев представил в ЦИК документы кандидата на пост главы Марий Эл

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 22 июл – РИА Новости. Врио главы Марий Эл Александр Евстифеев в субботу представил в республиканский Центризбирком документы для регистрации в качестве кандидата на пост главы региона, сообщили РИА Новости в пресс-службе ЦИК Марий Эл.

"В республиканский Центризбирком представлены документы для регистрации Александра Евстифеева кандидатом на пост главы Марий Эл, они приняты и в течение 10 дней будут проверены", — сказал собеседник агентства, добавив, что другие претенденты пока не представили документы для регистрации.

Ранее сообщалось, что шесть человек уведомили республиканский ЦИК об участии в выборах главы региона: врио главы Марий Эл Александр Евстифеев ("Единая Россия"), координатор регионального отделения ЛДПР Альберт Федоров, председатель совета регионального отделения партии "Справедливая Россия" Наталия Глущенко, глава регионального отделения Российской партии пенсионеров за социальную справедливость Валентина Злобина, главный инспектор филиала ПАО "Россети" — Центр технического надзора Николай Семенов (Российская экологическая партия "Зеленые"), председатель марийского отделения "Гражданской платформы" Андрей Смышляев.

Для регистрации в качестве кандидатов на пост главы республики им предстоит преодолеть муниципальный фильтр — собрать 9% подписей депутатов муниципальных образований региона. Срок подачи документов для регистрации истекает 26 июля.

Президент России Владимир Путин 6 апреля освободил от должности главу Марий Эл Леонида Маркелова, который ранее подал в отставку по собственному желанию. Позже в отношении экс-главы республики было возбуждено уголовное дело, он обвиняется в получении взятки в 235 миллионов рублей. Врио главы республики был назначен Евстифеев. Госсобрание республики назначило на 10 сентября досрочные выборы главы Марий Эл.