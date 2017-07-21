Рогозин заявил, что отправится в Молдавию на вертолете или мотоцикле

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. Вице-премьер России Дмитрий Рогозин заявил, что отправится в Молдавию на вертолете или мотоцикле, предложив молдавским властям выбрать вид транспорта.

В пятницу премьер Молдавии Павел Филип и спикер парламента страны Андриан Канду заявили журналистам, что приветствуют визит Рогозина в страну, но его прибытие на военном самолете невозможно.

Рогозин на своей странице в Facebook опубликовал два фото, на которых он изображен рядом с мотоциклом и в кабине вертолета.

Ранее СМИ сообщили, что министерство иностранных дел и европейской интеграции Молдавии предложило российской делегации отменить визит в страну по случаю 25-летия миротворческой операции на Днестре, так как делегация планирует прибыть на самолетах ВВС России. Рогозин в ответ в своем микроблоге в Twitter заявил, что прилетит обязательно. В пресс-службе Рогозина не стали комментировать вопрос о том, на каком самолете полетит вице-премьер.

Как заявил ранее президент Молдавии Игорь Додон, визит Рогозина ожидается на следующей неделе.