Путин видит плюсы в большом количестве политических партий

СОЧИ, 21 июл — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин считает, что есть плюсы в существовании в России большого количества политических партий — они выдвигают идеи и критикуют власть.

"В чем ценность этих политических партий, даже не представленных, допустим, в Государственной Думе? В том, что они все-таки генерируют какие-то идеи, они критикуют действующую власть — действующую власть всегда есть за что критиковать", — сказал Путин во время общения с воспитанниками образовательного центра "Сириус" в Сочи.

"У нас в свое время было ограничено число партий политических, закон был так выстроен, что для того чтобы зарегистрироваться в качестве политической партии, нужно было соблюсти целый ряд достаточно непростых, если не сказать, сложных условий, выполнить их. Несколько лет назад мы это кардинальным образом упростили, теперь у нас политических зарегистрированных партий несколько десятков", — отметил он.

"Некоторые, кстати говоря, люди, которые занимаются практической политической деятельностью, считают, что это тоже не очень, потому что это снижает уровень ответственности этих политических партий за то, о чем они говорят, за то, что они предлагают обществу, и полностью снимает ответственность за последующие результаты, за выполнение этих обещаний", — добавил президент.

Встреча Путина с воспитанниками центра "Сириус"