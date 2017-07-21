Путин рассказал о своем пути к посту президента

СОЧИ, 21 июл – РИА Новости. Президент России Владимир Путин рассказал о своей карьере: по его словам, он не планировал стать президентом, но после должности председателя правительства его карьера "естественным образом" подошла к первой предвыборной президентской кампании.

Путин пришел в большую политику в 1999 году, занимал должности первого заместителя и исполняющего обязанности председателя правительства РФ, а позднее и премьер-министра. В 2000 году он стал вторым после Бориса Ельцина президентом Российской Федерации. До этого тема пути Путина президентства была затронута в интервью Оливера Стоуна.

"Я не планировал стать президентом, и меня ничего к этому не подвигало. Первый президент России, Борис Николаевич Ельцин…он меня пригласил к себе и сказал, что хочет предложить мою кандидатуру на должность председателя правительства Российской Федерации с тем, чтобы потом я баллотироваться в президенты. Я ему прямо тут же ответил: "Борис Николаевич, я к этому не готов. Для этого нужно полностью изменить свою судьбу, я не готов к этому". Он подумал, пауза такая наступила, он говорит: "Но вы еще подумайте, мы еще к этому вернемся". Но потом все-таки предложил мою кандидатуру Государственной думе, потому что Госдума голосует за председателя правительства", — сказал Путин во время общения с воспитанниками "Сириуса" в Сочи.

"Я стал председателем правительства, а потом уже постепенно-постепенно все это так естественным образом подошло к предвыборной президентской кампании", — добавил президент.