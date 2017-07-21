Лавров: Трамп заявил Путину, что уверен в невмешательстве РФ в выборы в США

МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп на встрече с российским лидером Владимиром Путиным сам заявил, что доверяет российскому коллеге и уверен, что Москва не вмешивалась в американские выборы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"На самом деле, президент Трамп сам ответил на обвинения (в адрес России – ред.), что он доверяет Путину. Как сказал сам Путин, он (Трамп – ред.) четко напомнил тем, кому нечем больше заняться, как ввязываться в эти "грязные дела", что президент Путин сказал относительно этой части обсуждения на пресс-конференции", — заявил Лавров в интервью телеканалу NBC News.

По его словам, Трамп поднял этот вопрос на встрече, и Путин подтвердил, что Россия никогда не делала ничего для вмешательства в американские выборы, и что у российского президента сложилось впечатление, что Трамп принял это объяснение. При этом Лавров подчеркнул, что Путин никогда не говорил о том, что Трампу понравились его слова.

Касаясь возможного вмешательства РФ в выборы президента США и "связей" команды Трампа с Москвой журналист NBC News задал Лаврову три уточняющих вопроса по поводу того, в каком ключе эти темы обсуждались в ходе встречи Трампа и Путина на полях "двадцатки" в Гамбурге.

"Такое чувство, будто я на слушаниях в Сенате по вопросу расследования относительно предательства Трампом интересов США", — парировал Лавров.

Путин и Трамп провели первую встречу на полях саммита G20 в Гамбурге. Российский президент по итогам переговоров заявил, что американский лидер "принял к сведению и согласился" с его заявлениями о том, что Россия не вмешивалась в выборы в США.

Россия неоднократно опровергала обвинения в попытках повлиять на выборы в разных странах, а пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными". Глава МИД РФ Сергей Лавров, говоря о якобы имевшем место российском вмешательстве в выборы в США, Франции и Германии, заявил, что никаких фактов, подтверждающих это, нет. Президент РФ Владимир Путин заявлял, что США по всему миру вмешиваются в чужие политические процессы, но обижаются на Россию, которая якобы вмешалась в их выборы, хотя на деле для РФ такое вмешательство не имеет смысла.