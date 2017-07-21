ГД приняла за год 225 законов из более тысячи поступивших на рассмотрение

МОСКВА, 21 июл — РИА Новости. С начала работы Госдумы седьмого созыва депутаты внесли на ее рассмотрение 1026 законопроектов, из которых приняли 225 законов, заявил спикер ГД Вячеслав Володин, закрывая весеннюю сессию нижней палаты парламента в этом году.

"За прошедшее с начала нашей работы время было внесено 1026 законопроектов. Из них 638 находится на разных этапах рассмотрения, 388 уже рассмотрено. В том числе 225 законов принято, что составляет 58%. Это, коллеги, очень хороший показатель, который говорит о том, что качество вносимых законопроектов растет", — заявил Володин.

Он также подчеркнул, что из этих 225 принятых законов 173 приняты при поддержке всех фракций, "то есть более половины депутатов каждой фракции голосовали "за".

"Также из 388 рассмотренных законопроектов 52 (или 13%) были отклонены в ходе пленарных заседаний, 39 законопроектов (10%) снято с рассмотрения в связи с отзывами авторов, еще 72 законопроекта (19%) возвращены авторам по различным основаниям", — добавил парламентарий.

Помимо этого Володин отметил, что за прошедшее время 289 законопроектов были внесены совместно депутатами нескольких фракций, а 12 проектов законов или пакетов поправок разработаны и внесены представителями всех четырех фракций.

"Крайне важно, что это не технические законы. Они значимы для страны и граждан: законы о гражданстве, о реновации и другие. Хотелось бы высказать слова благодарности всем руководителям политических фракций, которые много сделали и делают для принятия таких решений", — заключил спикер ГД.