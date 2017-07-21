Врио главы Мордовии зарегистрирован кандидатом на выборах главы региона

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 21 июл – РИА Новости. Центризбирком Мордовии зарегистрировал врио главы республики Владимира Волкова в качестве кандидата на выборах руководителя региона, сообщили в пресс-службе главы республики.

"Двадцать первого июля в Центральной избирательной комиссии Республики Мордовия состоялась выдача удостоверения о регистрации Владимира Волкова в качестве кандидата на должность главы Республики Мордовия, выдвинутого мордовским региональным отделением партии "Единая Россия", — говорится в сообщении.

Волков в свою очередь отметил, что впервые участвует в прямых выборах главы республики и считает это большой ответственностью. "Эта избирательная кампания станет реальным показателем отношения к главе республики каждого жителя Мордовии, оценкой работы нашей команды", — цитируются в сообщении его слова.

Ранее сообщалось, что документы об участии в выборах главы Мордовии в ЦИК республики, кроме Волкова, предоставили депутат госсобрания Евгений Тюрин (ЛДПР), президент группы компаний ИМТ Дмитрий Кузякин (КПРФ), доцент Мордовского госуниверситета имени Н.П. Огарева Тимур Гераськин ("Справедливая Россия") и директор муниципального предприятия "Горремдорстрой" Петр Вельмакин ("Партия мира и единства"). Для регистрации в качестве кандидатов на пост главы региона им предстоит пройти муниципальный фильтр — собрать подписи 7% депутатов муниципальных образований республики. Срок подачи документов для регистрации истекает 26 июля.

Президент РФ Владимир Путин 12 апреля назначил главу республики Волкова, срок полномочий которого истекал в мае, исполняющим обязанности главы региона. Государственное собрание Мордовии назначило выборы главы республики на единый день голосования 10 сентября.

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