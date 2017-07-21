Кандидаты в СФ от Краснодарского края будут выдвинуты после выборов

КРАСНОДАР, 21 июл — РИА Новости. Кандидаты в Совет Федерации от Краснодарского края будут выдвинуты после выборов, по итогам которых будет сформирован новый депутатский корпус, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения "Единой России".
"У нас есть действующие члены Совета Федерации: Владимир Харламов и Алексей Кондратенко. Новые кандидаты будут выдвинуты, как только будет сформирован депутатский корпус – после выборов. Из этого состава и будут выдвигаться кандидаты в сенаторы", – пояснили в реготделении.
В единый день голосования, 10 сентября 2017 года, на Кубани пройдут выборы депутатов законодательного собрания Краснодарского края шестого созыва.