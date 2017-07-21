Кандидаты в СФ от Краснодарского края будут выдвинуты после выборов

КРАСНОДАР, 21 июл — РИА Новости. Кандидаты в Совет Федерации от Краснодарского края будут выдвинуты после выборов, по итогам которых будет сформирован новый депутатский корпус, сообщили РИА Новости в пресс-службе регионального отделения "Единой России".

Ранее со ссылкой на источник в Совфеде сообщалось, что по итогам сентябрьских региональных выборов как минимум девять сенаторов покинут Совет Федерации. Среди них бывший замглавы МВД Алексей Чекалин, сенатор от Рязанской области Игорь Морозов, зампред комитета СФ по международным делам Александр Тотоонов и Владимир Харламов – от Краснодарского края.

"У нас есть действующие члены Совета Федерации: Владимир Харламов и Алексей Кондратенко. Новые кандидаты будут выдвинуты, как только будет сформирован депутатский корпус – после выборов. Из этого состава и будут выдвигаться кандидаты в сенаторы", – пояснили в реготделении.

В единый день голосования, 10 сентября 2017 года, на Кубани пройдут выборы депутатов законодательного собрания Краснодарского края шестого созыва.