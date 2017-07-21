Экс-глава Новгородской области Митин стал кандидатом в сенаторы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл — РИА Новости. Врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин подал документы в региональную избирательную комиссию, необходимые для регистрации в качестве кандидата на выборах главы региона, а также озвучил список кандидатов в представители от региона в Совете Федерации, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства.
Ранее сообщалось, что 9 июня депутаты областной думы на внеочередном заседании приняли решение о назначении выборов губернатора региона на 10 сентября.
В феврале президент России Владимир Путин подписал указ о назначении гендиректора агентства стратегических инициатив Андрея Никитина временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области. Прежний глава области Сергей Митин сложил с себя полномочия.