Экс-глава Новгородской области Митин стал кандидатом в сенаторы

С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 июл — РИА Новости. Врио губернатора Новгородской области Андрей Никитин подал документы в региональную избирательную комиссию, необходимые для регистрации в качестве кандидата на выборах главы региона, а также озвучил список кандидатов в представители от региона в Совете Федерации, сообщили РИА Новости в пресс-службе областного правительства.

"Сегодня временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Андрей Сергеевич Никитин сдал полный пакет документов для регистрации в избирком, а также озвучил кандидатуры в Совет Федерации. Это Юрий Бобрышев, действующий мэр Великого Новгорода, Вероника Минина, которая настоящий момент является заместителем губернатора Новгородской области, а также Сергей Митин, который был губернатором области", — рассказала собеседница агентства.

Ранее сообщалось, что 9 июня депутаты областной думы на внеочередном заседании приняли решение о назначении выборов губернатора региона на 10 сентября.

В феврале президент России Владимир Путин подписал указ о назначении гендиректора агентства стратегических инициатив Андрея Никитина временно исполняющим обязанности губернатора Новгородской области. Прежний глава области Сергей Митин сложил с себя полномочия.