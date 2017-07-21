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Политика

КГИ: отмена открепительных может не сработать без должного информирования

01:5621.07.2017
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© РИА Новости / Максим БогодвидПерейти в фотобанкВыдача открепительных удостоверений. Архивное фотоВыдача открепительных удостоверений. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Богодвид
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Отмена открепительных удостоверений может привести к росту числа реальных избирателей, но есть риск того, что это нововведение в полной мере не сработает на сентябрьских выборах в этом году из-за недостатка информирования граждан о такой возможности, заявляют в Комитете гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина.

Эксперты КГИ подготовили второй доклад о предстоящих выборах, которые пройдут в регионах в единый день голосования 10 сентября, на этот раз эксперты проанализировали правовые и политические особенности этих выборов.

Потенциал есть, но есть и риск

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Как сообщила ранее глава ЦИК России Элла Памфилова, в 20 регионах, где 10 сентября пройдут выборы губернаторов и в заксобрания, опробуют новый механизм голосования граждан по месту фактического пребывания без необходимости брать открепительные удостоверения. На местных выборах, а также на дополнительных выборах депутатов такой порядок применяться не будет.

"Данная процедура станет новой для российских выборов, и пока нет полного точного понимания, как она будет работать на практике. Новшество, безусловно, создает потенциал для существенного увеличения корпуса реальных избирателей, однако для превращения этого потенциала в реальную электоральную активность нужна серьезная информационная работа", — говорится в докладе КГИ.

Сенаторы на пленарном заседании Совета Федерации РФ. 31 мая 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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В частности, чтобы избиратели написали заявления о включении в список на другом участке и пришли на выборы, нужно широко проинформировать граждан об этой возможности, уточнили эксперты.

"Однако пока масштаб просветительской и методической деятельности в этой части достаточно ограничен, создавая риск того, что в этом году реформа останется преимущественно "на бумаге", — отмечают они.

Также в КГИ видят риск в искажении реального волеизъявления граждан.

Покажет практика

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова выступает на пленарном заседании Совета Федерации РФ. 31 мая 2017
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Эксперты упомянули и о других изменениях избирательного законодательства в этом году. В частности, в КГИ отметили важность нормы, упрощающей заполнение некоторых данных в подписных листах — речь идет об адресах избирателя и сборщика подписей.

В КГИ также обратили внимание на уточнение, внесенное в порядок удаления наблюдателей с избирательного участка. Однако нынешняя формулировка, как и прежняя, вызывает у экспертов вопросы: рассмотрение судом дел об удалении наблюдателей по-прежнему не предусмотрено ни одним процессуальным кодексом, поясняют они. Действенность этого изменения, по их мнению, также должна пройти проверку на практике.

Единый день голосования в регионах России. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Новые механизмы голосования выгоднее для оппозиции, заявила глава ЦИК
Выборы разного уровня пройдут в России в единый день голосования 10 сентября в 82 из 85 регионов, выборов не будет только в Ингушетии, Санкт-Петербурге и Магаданской области. Как отмечено в докладе, всего по состоянию на 20 июля, по данным ЦИК России, на 10 сентября назначены свыше 5,9 тысяч выборов и референдумов. В том числе в двух одномандатных округах пройдут дополнительные выборы депутатов Госдумы, в 16 субъектах РФ состоятся выборы глав регионов, а в шести будут выбирать депутатов региональных парламентов. Причем в Удмуртии и Саратовской области будут избираться одновременно и главы регионов, и депутаты заксобраний.

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