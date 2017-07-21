МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Отмена открепительных удостоверений может привести к росту числа реальных избирателей, но есть риск того, что это нововведение в полной мере не сработает на сентябрьских выборах в этом году из-за недостатка информирования граждан о такой возможности, заявляют в Комитете гражданских инициатив (КГИ) Алексея Кудрина.
Эксперты КГИ подготовили второй доклад о предстоящих выборах, которые пройдут в регионах в единый день голосования 10 сентября, на этот раз эксперты проанализировали правовые и политические особенности этих выборов.
Потенциал есть, но есть и риск
"Данная процедура станет новой для российских выборов, и пока нет полного точного понимания, как она будет работать на практике. Новшество, безусловно, создает потенциал для существенного увеличения корпуса реальных избирателей, однако для превращения этого потенциала в реальную электоральную активность нужна серьезная информационная работа", — говорится в докладе КГИ.
"Однако пока масштаб просветительской и методической деятельности в этой части достаточно ограничен, создавая риск того, что в этом году реформа останется преимущественно "на бумаге", — отмечают они.
Также в КГИ видят риск в искажении реального волеизъявления граждан.
Покажет практика
В КГИ также обратили внимание на уточнение, внесенное в порядок удаления наблюдателей с избирательного участка. Однако нынешняя формулировка, как и прежняя, вызывает у экспертов вопросы: рассмотрение судом дел об удалении наблюдателей по-прежнему не предусмотрено ни одним процессуальным кодексом, поясняют они. Действенность этого изменения, по их мнению, также должна пройти проверку на практике.