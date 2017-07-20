Стремление США доминировать в океане угрожает нацбезопасности России

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Стремление стран, прежде всего США, к доминированию в Мировом океане, в том числе в Арктике, является угрозой национальной безопасности России, говорится в тексте Основ государственной политики РФ в области военно-морской деятельности, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

Президент России Владимир Путин подписал указ об основах госполитики в области военно-морской деятельности до 2030 года.

"Сохраняются существующие и появляются новые опасности и угрозы национальной безопасности РФ в Мировом океане… стремление ряда государств, прежде всего Соединенных Штатов Америки (США) и их союзников, к доминированию в Мировом океане, в том числе в Арктике, а также к достижению подавляющего превосходства своих военно-морских сил", — говорится в документе.