В Совфеде предложили разорвать экономические связи с Польшей

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Россия должна принять жесткие меры в ответ на решение Польши о сносе памятников советским воинам-освободителям, в частности, разорвать экономические связи, а также запретить въезд в РФ польским депутатам и официальным лицам, причастным к принятию закона, заявил в четверг РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич.

В понедельник президент Польши Анджей Дуда подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания.

"Здесь нужно очень жестко действовать, без всякого сомнения. Жесткий подход необходим и к депутатам, и к официальным лицам на государственном уровне, их въезд к нам должен быть запрещен", — заявил Клинцевич.

Он также высказался за такую ответную меру, как полный разрыв российско-польских экономических связей. "Здесь бояться не надо, все экономические связи надо разрывать", — считает сенатор.

По его словам, Россия в настоящее время импортирует из Польши транспортные средства, химическую продукцию, продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье, и объемы этого импорта "чувствительны для Польши".

"Польша занимается дискредитацией России, является форпостом русофобской политики, разжигает фальшивки. По сути, поощряется фашизм. Мы не можем и не должны молчать", — сказал Клинцевич.