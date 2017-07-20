Россия и США ведут переговоры о создании группы по кибербезопасности

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Россия и США ведут переговоры по созданию группы по кибербезопасности, сообщил спецпредставитель президента РФ по вопросам международного сотрудничества в области информационной безопасности, посол по особым поручениям МИД РФ Андрей Крутских.

"Не надо поднимать суету вокруг (президента США Дональда) Трампа, переговоры идут… Различные предложения друг другу передаются, изучаются, никто не уходит от понимания необходимости переговоров, контактов", — сказал Крутских, отвечая на вопрос РИА Новости, ведутся ли переговоры по созданию рабочей группы по кибербезопасности.

Путин на пресс-конференции по итогам своего участия в саммите "Группы двадцати" в Гамбурге ранее заявил, что между Россией и США не должно быть ситуаций неопределенности в вопросах кибербезопасности, рабочая группа по этому вопросу, которая будет создана двумя странами, исключит в будущем какие-либо спекуляции. По словам президента РФ, эта тема поднималась и на общих мероприятиях саммита, а Россия представила свои идеи об общих правилах цифровой экономики и кибербезопасности. Обсуждался этот вопрос и на его двусторонней встрече с президентом США Дональдом Трампом.

Сам Трамп в своем микроблоге Twitter позднее написал, что тот факт, что они с Путиным обсуждали формирование группы по кибербезопасности, "не означает, что я думаю, что это может случиться".