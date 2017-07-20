МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Призыв украинского актера Алексея Горбунова о примирении Киева и Москвы — это посыл российскому правительству о том, что нормальное украинское общество устало от войны и понимает всю ее бесперспективность, считает зампред комитета Госдумы по делам национальностей, депутат ГД от Крыма Руслан Бальбек.

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Горбунов, известный по ролям в фильмах "Стиляги" и "Обитаемый остров", заявил, что Киев и Москва должны помириться для урегулирования ситуации в Донбассе.

"Заявление известного киноактера Горбунова о необходимости начать переговоры между Москвой и Киевом — это знаковый сигнал… Этот своеобразный каминг-аут — прямой посыл российскому правительству о том, что украинское во всех смыслах нормальное общество устало от войны и понимает всю ее бесперспективность", — заявил Бальбек РИА Новости.

По его словам, если актер Горбунов, который три года назад уехал в Киев и называл Россию агрессором, сегодня выступает с такими заявлениями, то "это хороший сигнал, значит, у людей наступает прозрение".