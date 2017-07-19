Госдума приняла обращение в связи с решением Польши о сносе памятников

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Госдума РФ в среду приняла обращение к европейским парламентариям в связи с решением властей Польши о сносе советских памятников.

В тексте обращения Госдумы депутаты призывают европарламентариев противостоять разрушению или осквернению памятников воинам, освободившим Европу от нацизма, и объединить усилия по противодействию любым попыткам возрождения фашизма в любых его проявлениях, а также неукоснительно противостоять разрушению или осквернению памятников и мемориалов воинам, освободившим Европу от нацизма.

Помимо этого, парламентарии РФ призвали "включать в образовательные программы учебных заведений европейских государств правдивые материалы, отражающие решающую роль Красной Армии в победе над нацизмом, уроки Холокоста, пагубность коллаборационизма и любых форм пособничества гитлеровским оккупантам и их современным последователям".

Президент Польши Анджей Дуда в понедельник подписал поправки в закон о запрете пропаганды коммунизма, которые предусматривают снос советских памятников в республике. Закон вступает в силу через три месяца с момента подписания. По подсчетам Института национальной памяти Польши, отвечающего за мемориальную работу, закон о декоммунизации коснется около 230 памятников Красной армии.