Источник рассказал о грядущих перестановках в Совфеде

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Как минимум девять сенаторов покинут Совет Федерации по итогам сентябрьских региональных выборов; среди них — бывший замглавы МВД Алексей Чекалин, сенатор от Рязанской области Игорь Морозов и зампред комитета СФ по международным делам Александр Тотоонов, сообщил РИА Новости источник в Совфеде.
По его словам, из Совфеда уйдёт бывший замглавы МВД Алексей Чекалин, занимавший с 2008 должность первого зампреда комитета по обороне и безопасности. Не подтвердят сенаторские полномочия ветеран СВР, член комитета Совфеда по международным делам Игорь Морозов, представлявший Рязанскую область с 2012 года, а также зампред комитета по международным делам Александр Тотоонов.
Собеседник агентства сообщил, что в сентябре из Совфеда также уйдут бывший губернатор Карелии Сергей Катанандов, представляющий сейчас республику в палате; сенаторы — от Мордовии Николай Петрушкин, от Кировской — Олег Казаковцев, от Севастополя — Андрей Соболев, от Краснодарского края Владимир Харламов, от Саратовской области — Олег Алексеев.