Источник рассказал о грядущих перестановках в Совфеде

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Как минимум девять сенаторов покинут Совет Федерации по итогам сентябрьских региональных выборов; среди них — бывший замглавы МВД Алексей Чекалин, сенатор от Рязанской области Игорь Морозов и зампред комитета СФ по международным делам Александр Тотоонов, сообщил РИА Новости источник в Совфеде.

"По этим сенаторам принято решение, они не будут перенаправлены в Совет Федерации", — сказал собеседник агентства.

По его словам, из Совфеда уйдёт бывший замглавы МВД Алексей Чекалин, занимавший с 2008 должность первого зампреда комитета по обороне и безопасности. Не подтвердят сенаторские полномочия ветеран СВР, член комитета Совфеда по международным делам Игорь Морозов, представлявший Рязанскую область с 2012 года, а также зампред комитета по международным делам Александр Тотоонов.

Собеседник агентства сообщил, что в сентябре из Совфеда также уйдут бывший губернатор Карелии Сергей Катанандов, представляющий сейчас республику в палате; сенаторы — от Мордовии Николай Петрушкин, от Кировской — Олег Казаковцев, от Севастополя — Андрей Соболев, от Краснодарского края Владимир Харламов, от Саратовской области — Олег Алексеев.

Вместе с тем удалось добиться договорённостей о продлении своих сенаторских полномочий и после сентября, сообщил источник, главе международного комитета Константину Косачеву, делегированному от Марий Эл; его заму Андрею Климову (сенатор от Пермского края), возглавляющему в Совфеде временную комиссию по предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ; сенаторам Николаю Рыжкову, Олегу Ткачу, Людмиле Боковой, Эдуарду Росселю, Виктору Крессу, представляющим, соответственно, Белгородскую, Калининградскую, Саратовскую, Свердловскую и Томскую области.