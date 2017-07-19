Источник рассказал, кто станет сенатором от Северной Осетии

МОСКВА, 19 июл — РИА Новости. Двукратный олимпийский чемпион, первый вице-президент Федерации спортивной борьбы Арсен Фадзаев станет сенатором от парламента Северной Осетии, сообщил в среду РИА Новости источник в Совете Федерации.

"После выборов в сентябре сенатором Северной Осетии будет делегирован Арсен Фадзаев", — сказал собеседник агентства.

Фадзаев с 2003 по 2011 год был депутатом Госдумы.

В настоящее время парламент Северной Осетии в Совфеде представляет зампред комитета СФ по международным делам Александр Тотоонов.