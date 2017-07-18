Ройзман заявил о прекращении своей выборной кампании

МОСКВА, 18 июл — РИА Новости. Кандидат в губернаторы Свердловской области от партии "Яблоко", глава Екатеринбурга Евгений Ройзман заявил о прекращении собственной кампании на выборах главы региона.

На прошлой неделе ЦИК России разъяснил "Яблоку" недочеты, допущенные партией при выдвижении кандидатом в губернаторы Свердловской области Евгения Ройзмана. Глава ЦИК РФ Элла Памфилова добавила, что в комиссии надеются на их устранение до 21 июля.

Пресс-служба "Яблока" заявляла, что бюро партии выступает за исключение муниципального фильтра из процедуры проведения выборов губернаторов. В партии склоняются к тому, что практика сбора подписей муниципальных депутатов ведет к искусственному ограничению конкуренции кандидатов на пост главы региона.

"Я считаю, что вот этот массированный сбор подписей плюс административное давление… Я считаю, что эти выборы надо байкотировать… во всяком случае, до отмены муниципального фильтра… Я считаю эти выборы нелегитимными", — заявил Ройзман на пресс-конференции.

Основатель партии "Яблоко" Григорий Явлинский в свою очередь заявил журналистам, что партия присоединяется к этому призыву. "

Такие выборы — это узурпация власти", — сказал он.

При этом Ройзман отметил, что считает муниципальный фильтр непроходимым. "Суть ситуации проста — муниципальный фильтр непроходим, я столкнулся с этим сам, я прошел это до конца… Поэтому я хочу сказать следующее: эти выборы без моего участия в Свердловской области не настоящие… и наличие муниципального фильтра — это неуважение к гражданам, это отсечение граждан от процесса выборов, потому что решают не граждане, это проходит через депутатов", — пояснил он.

Процедура муниципального фильтра дает неограниченные возможности для отказа в регистрации независимым кандидатам, добавил Ройзман.