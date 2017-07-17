В Кремле надеются на политическую мудрость США в деле с дипсобственностью

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Кремль надеется, что США проявят политическую мудрость и волю в решении вопроса с дипломатической собственностью РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В понедельник в Вашингтоне должен состояться второй раунд консультаций замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и замгоссекретаря США по политическим вопросам Томаса Шеннона. Последние консультации, запланированные на 23 июня в Санкт-Петербурге, были отменены. Как тогда заявил Рябков, после решения Вашингтона о расширении антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Украины "обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога".

"Давайте не будем забегать вперед. Действительно, ситуация достаточно чувствительна, она сложная, скажем прямо. Поэтому какие-то лишние слова могут только навредить. Мы по-прежнему все-таки надеемся, что какая-то политическая мудрость и политическая воля будет проявлена нашими американскими коллегами", — отвечая на вопрос, каковы будут действия Кремля, если в ходе встречи Рябкова и Шеннона не будет достигнута договоренность о возращении российской дипломатической собственности.

Ранее высокопоставленный чиновник в Белом доме сообщил РИА Новости, что США не намерены возвращать дипломатическую собственность России, доступ к которой был заблокирован еще при администрации предыдущего президента Барака Обамы, без получения "чего-то взамен".