В Кремле надеются на политическую мудрость США в деле с дипсобственностью

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Кремль надеется, что США проявят политическую мудрость и волю в решении вопроса с дипломатической собственностью РФ, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В понедельник в Вашингтоне должен состояться второй раунд консультаций замглавы МИД РФ Сергея Рябкова и замгоссекретаря США по политическим вопросам Томаса Шеннона. Последние консультации, запланированные на 23 июня в Санкт-Петербурге, были отменены. Как тогда заявил Рябков, после решения Вашингтона о расширении антироссийских санкций из-за ситуации вокруг Украины "обстановка не располагает к проведению раунда такого диалога".
Ранее высокопоставленный чиновник в Белом доме сообщил РИА Новости, что США не намерены возвращать дипломатическую собственность России, доступ к которой был заблокирован еще при администрации предыдущего президента Барака Обамы, без получения "чего-то взамен".