Косачев: России придется принимать ответные меры по дипсобственности США

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. России придется принимать ответные меры по дипсобственности США в РФ — это будут вынужденные меры, но они должны последовать, заявил РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.
"В данном случае российской стороне, судя по всему, не остаётся выбора — наступает время ответных мер. Это не наш выбор и это будут вынужденные меры. Но они должны последовать", — отметил сенатор.
80.9%Конечно, Москва должна арестовать американскую дипсобственность и выслать дипломатов
16.2%Да, пока можно ограничиться только арестом дипсобственности
2.9%Нет, это обострит отношения с Вашингтоном
"И это линия, с которой не должна соглашаться российская сторона и с которой не должно мириться мировое сообщество, потому что за каждым таким прецедентом, малым или большим, скрывается угроза торжества концепции однополярного мира", — заключил Косачев.