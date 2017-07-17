Косачев: России придется принимать ответные меры по дипсобственности США

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. России придется принимать ответные меры по дипсобственности США в РФ — это будут вынужденные меры, но они должны последовать, заявил РИА Новости в понедельник глава международного комитета Совфеда Константин Косачев.

США не намерены возвращать дипломатическую собственность России без получения "чего-то взамен", сообщил РИА Новости высокопоставленный чиновник в Белом доме.

"В данном случае российской стороне, судя по всему, не остаётся выбора — наступает время ответных мер. Это не наш выбор и это будут вынужденные меры. Но они должны последовать", — отметил сенатор.

Косачев подчеркнул, что заявление представителя Белого дома — "очередное подтверждение игнорирования американской стороной международного права и очередная попытка продвижения концепции приоритета национального права над международным". Американцы не стесняются применять принцип права силы в ущерб принципу силы права, сказал парламентарий.

"И это линия, с которой не должна соглашаться российская сторона и с которой не должно мириться мировое сообщество, потому что за каждым таким прецедентом, малым или большим, скрывается угроза торжества концепции однополярного мира", — заключил Косачев.