"Гражданская платформа" переизбрала Шайхутдинова главой партии на пять лет

МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Съезд "Гражданской платформы" в субботу переизбрал депутата Госдумы Рифата Шайхутдинова председателем партии на новый пятилетний срок, передает корреспондент РИА Новости.

Восьмой отчетно-выборный съезд партии проходит в субботу в Москве. Ранее на съезде "Гражданская платформа" переизбрала федеральный политический комитет партии, сократив число его членов с 11 до девяти.

"Прошло заседание федерального политического комитета в полном составе, и федеральный политический комитет единогласно переизбрал меня председателем… Моим заместителем остался Сергей Владимирович Милицкий, полный кавалер ордена Мужества, а секретарем федерального политического комитета переизбран Валерий Викторович Вакарюк сроком на пять лет", — сказал Шайхутдинов РИА Новости.

После переизбрания он заявил, что "Гражданская платформа" осенью обозначит свою позицию по участию в выборах президента России.

"Мы ведем активные консультации в регионах, с членами партий, с разными деловыми сообществами и, думаю, что в сентябре-октябре мы соберем съезд и будем принимать по этому поводу решение", — сказал Шайхутдинов журналистам.