Трамп открытый человек, который умеет слушать оппонента, заявил Путин

ГУБКИН (Белгородская область), 14 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп является открытым человеком, который умеет слушать и реагировать на аргументы оппонента, считает президент России Владимир Путин.

"Точно могу сказать, и я уже, по-моему, на пресс-конференции об этом говорил в Германии, он достаточно открытый человек и сильно отличается от телевизионной картинки, от образа, который он сам создавал о себе в ходе избирательной кампании", — сказал он на встрече с работниками Лебединского горно-обогатительного комбината, отвечая на вопрос о своих впечатлениях о президенте США как о человеке.

Вместе с тем Путин заявил, что в этом нет ничего удивительного, потому что "избирательная кампания это не то, по чему судят о человеке, это все-таки особое состояние души и поведение".

"Но на что бы я дополнительно обратил внимание и чем бы я мог с вами поделиться, что меня удивило немножко, и чего я от него не ожидал, и что я считаю очень важным для человека, который занимается общественной деятельностью и политикой, — он умеет слушать", — сказал президент РФ.