Кремль прокомментировал идею выслать американских дипломатов из России

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент пока не принимал никаких решений по ответных мерах РФ на высылку российских дипломатов из США, в целом ситуацию в Кремле считают неприемлемой, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Накануне заместитель помощника президента США Себастьян Горка заявил, что в Белом доме рассматривают возможность возврата российской дипломатической собственности, чтобы "дать шанс сотрудничеству". В МИД РФ в пятницу отметили, что из-за затягивания Вашингтоном решения этого вопроса, Москва готова дать зеркальный ответ на блокировку дипсобственности, а также выслать из России американских дипломатов. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече заместителей глав внешнеполитических ведомств Сергея Рябкова и Томаса Шеннона 17 июля в Вашингтоне.
"Пока никаких решений глава государства, который определяет основы внешней политики России, не принимал. Вместе с тем неоднократно мы подчеркивали, что ситуация с дипломатами, с дипсобственностью продолжает оставаться неприемлемой. Поэтому, конечно, в данном случае, такое идет серьезное испытание терпения российской стороны", — ответил Песков на вопрос, изменилась ли позиция РФ по этому вопросу.
Глава российского МИД Сергей Лавров ранее сообщил, что вопрос российской дипсобственности поднимался в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом в Гамбурге.