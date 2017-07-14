Кремль прокомментировал идею выслать американских дипломатов из России

МОСКВА, 14 июл — РИА Новости. Президент пока не принимал никаких решений по ответных мерах РФ на высылку российских дипломатов из США, в целом ситуацию в Кремле считают неприемлемой, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее СМИ сообщали, что в ответ на действия США Москва планирует выслать около 30 американских дипломатов и наложить арест на несколько объектов собственности США в РФ.

Накануне заместитель помощника президента США Себастьян Горка заявил, что в Белом доме рассматривают возможность возврата российской дипломатической собственности, чтобы "дать шанс сотрудничеству". В МИД РФ в пятницу отметили, что из-за затягивания Вашингтоном решения этого вопроса, Москва готова дать зеркальный ответ на блокировку дипсобственности, а также выслать из России американских дипломатов. Ожидается, что этот вопрос будет обсуждаться на встрече заместителей глав внешнеполитических ведомств Сергея Рябкова и Томаса Шеннона 17 июля в Вашингтоне.

"Пока никаких решений глава государства, который определяет основы внешней политики России, не принимал. Вместе с тем неоднократно мы подчеркивали, что ситуация с дипломатами, с дипсобственностью продолжает оставаться неприемлемой. Поэтому, конечно, в данном случае, такое идет серьезное испытание терпения российской стороны", — ответил Песков на вопрос, изменилась ли позиция РФ по этому вопросу.

Администрация президента США Барака Обамы в конце декабря 2016 года приняла пакет антироссийских санкций из-за якобы "вмешательства в выборы" и "давления на американских дипломатов", работающих в России. Среди прочего, США закрыли доступ к двум жилым комплексам — так называемым загородным "дачам" постпредства России в Нью-Йорке и посольства России в Вашингтоне, которые являются российской дипломатической собственностью. Помощник российского президента Юрий Ушаков, комментируя арест российской собственности в США, заявил, что Москва учитывает внутренние трудности президента США Дональда Трампа, но без реакции это не оставит, если Вашингтон будет бездействовать.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее сообщил, что вопрос российской дипсобственности поднимался в ходе встречи президента РФ Владимира Путина с американским лидером Дональдом Трампом в Гамбурге.